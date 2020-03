Heimspiel der HSG Ve/Ru/Ka fällt aus

Manchmal passieren die Dinge auch noch spät abends. Kurz nach 23 Uhr meldete der Handball-Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen am Freitagabend den nächsten Spielausfall am Niederrhein.

Am Samstagabend hätte Ve/Ru/Ka sein Heimspiel gegen die TS St. Tönis austragen sollen. Beim Duell des Vierten gegen den Sechsten hätte Pascal Wolfhagen sein Comeback nach langer Verletzungspause geben sollen – das verschiebt sich nun erst einmal um eine Woche, sollte sich die Absagewelle in Folge von Corona-Angst nicht auch dann fortsetzen. Schon das HSG-Spiel in Königshof ist am vergangenen Wochenende ausgefallen.