Der 14. von 26 Spieltagen in der Frauenhandball-Oberliga hat aus Duisburger Sicht die erste Vorentscheidung gebracht – und es ist keine schöne. Nach einer erneuten Niederlage und nun fünf Minuspunkten Rückstand hat sich die HSG Hiesfeld/Aldenrade realistisch betrachtet aus dem Aufstiegsrennen in Richtung Regionalliga verabschiedet.

Oberliga:

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Witzhelden 22:27 (11:13): Es ist nicht einfach nur eine Niederlage im Verfolgerduell. Sie fiel auch noch deutlich aus. „Natürlich haben wir am Ende offen verteidigt, weil wir versucht haben, noch einmal heranzukommen“, berichtet HSG-Trainer Dirk Rahmel. „Dadurch ist die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen.“ Verdient bleibt sie aber. Denn während der gesamten 60 Minuten lag die HSG nicht einmal vorne – nur zweimal, beim 1:1 und 5:5 – gelang der Ausgleich. „Ich bin zum ersten Mal wirklich sprachlos. Es ist unerklärlich, warum die Mannschaft ihr Potenzial nicht abruft. Im Training läuft es bestens, im Spiel klappt dann kaum etwas.“ Erneut mischten sich Abschlussschwäche und zu einfache Gegentore zu einer Niederlage. „Wir müssen nun aufpassen, dass wir nicht durchgereicht werden.“

TV Beyeröhde II – Eintracht Duisburg 18:19 (11:9): Die Eintracht hat als Aufsteiger die dritterfolgreichste Abwehr der Liga – das Spiel in Beyeröhde zeigte einmal mehr, warum das so ist. „Allerdings hätten es durchaus noch einige Gegentore weniger sein können, gerade in der ersten Halbzeit“, sagte Trainer Janosch Greinert. Vor der Pause lief es aber auch vorne nicht wirklich rund, sodass das Spiel bis zum Ende umkämpft war. Was die Mannschaft erneut auszeichnete, war die Ruhe, die sie in einem sehr ruppigen Spiel bewahrte. „Das haben die Mädels wirklich gelernt und legen sie immer wieder an den Tag“, so Greinert. „Wir haben nun dreimal in Folge knapp gewonnen. Das spricht für die innere Ruhe der Mannschaft – ist für das Herz des Trainers nicht unbedingt optimal“, scherzte der Coach nach dem Erfolg.

Neusser HV – GSG Duisburg 21:24 (8:11): Den Großenbaumerinnen glückte derweil ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt beim Tabellenletzten in Neuss. „Die Unsicherheit, verbunden mit dem Druck gewinnen zu müssen, war deutlich innerhalb der ersten 15 Minuten mehr als deutlich erkennbar. Dazu kam noch der Harzeinsatz der Gastgeber“, erklärte GSG-Teammanager Werner Stöckmann. So lagen die Duisburgerinnen in der 15. Minute sogar mit 3:7 hinten, ehe sie zu einem Sieben-Tore-Lauf ansetzten und zwölf Minuten später mit 10:7 führten. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das Spiel kippen können, sodass wir mit einem guten Gefühl und mit 11:8 in die Halbzeit gingen“, stellte Stöckmann fest. Neuss blieb aber auch in der zweiten Hälfte auf Tuchfühlung. Annabell Twellmeyer überzeugte in der Abwehr und Lene Gutjahr meisterte vier Strafwürfe, was die Gastgeber nahezu verzweifeln ließ. Bis zur 56. Spielminute hatten die GSG-Damen die Führung auf 24:17 erhöht. Dann riss einmal mehr der Schlendrian ein, so dass der Neusser HV wieder ins Spiel kam und Ergebniskosmetik betreiben konnte. „Obwohl der Drops gelutscht war, haben wir vergessen, das Spiel zu Ende zu spielen“, so Stöckmann.

Verbandsliga:

HSG Alpen/Rheinberg – VfB Homberg 29:29 (15:14): Gegen Alpen/Rheinberg gab es für den VfB zuletzt wenig zu holen – umso glücklicher war Trainer Joshua Wiesehahn über den Punktgewinn. Und darüber, wie er zustande kam. „Das war eine starke Leistung“, sagte der Coach. Stark war aber auch, wie Ina Pusch nach dem Ausfall von Maike Wieday voranging. „Das hat nicht nur mit ihren elf Toren zu tun, sondern gerade auch damit, wie sie den Mittelblock in der Defensive anleitete.“ Wiedey selbst hatte Glück im Unglück – um den befürchteten Kreuzbandriss ist sie herumgekommen, wird mit ihrer Knieverletzung aber wohl sechs bis acht Wochen ausfallen. Gegen Ende führte der VfB mit drei Treffern, ehe eine umstrittene Zweiminutenstrafe gegen Homberg den Gastgeberinnen in die Hände spielte.

TV Lobberich II – VfL Rheinhausen 27:22 (12:10): „Das war leider nicht gut genug“, sagte Uwe Kiel, der Sportliche Leiter der Bergheimerinnen. „Lobberich hatte, was aber auch üblich ist, zwei Spielerinnen aus der ersten Mannschaft dabei. Das hebt natürlich das Niveau, ist aber nicht der Grund, warum wir dieses Spiel verloren haben.“ Denn der VfL kam gut in die Partie, führte auch mit zwei Toren, ehe das Team plötzlich den Zugriff verlor und zahlreiche technische Fehler produzierte. „Wenn sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, entscheidet die Fehlerquote über den Spielausgang“, so Kiel. Der VfL-Sportchef geht davon aus, dass der Kopf dabei eine Rolle spielt. „Nach nun vier Niederlagen in Folge ist eine Verunsicherung zu spüren. Wir werden daran im Training arbeiten“, erklärt Kiel.

Die Torschützinnen:

Oberliga:

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Witzhelden 22:27 (11:13): HSG: Frontzek (6), Kern (5/3), Hüsken, Ahlendorf (je 3), Löwenthal (2), Lang, Getz, Löbau.

TV Beyeröhde II – Eintracht Duisburg 18:19 (11:9): Eintracht: Boy (7/1), Schild (4/1), Bauerfeld (3), Liedtke, Schreiner (je 2), Brock.

Neusser HV – GSG Duisburg 21:24 (8:11): GSG: Stoppelkamp (5), Bogdanski (5/1), Annika Kohs (5/2), Walter (4), Kühnel (3), Kristina Kohs (2).

Verbandsliga:

HSG Alpen/Rheinberg – VfB Homberg 29:29 (15:14): VfB: Pusch (11), Behrens (7), Becker (5), Clemens (4), Simic, Höhfeld.

TV Lobberich II – VfL Rheinhausen 27:22 (12:10): VfL: Radtke, Kronenberg (je 6), Scheske (5), Adilovic (2), Kleinrensing, Henke, Mayboom.