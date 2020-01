Hinrundenfinale für die Duisburger Teams in der Oberliga

Sven Woyt will mit den Wölfen Nordrhein einen erfolgreichen Hinrunden-Abschluss erzielen.

Duisburg. Der HC Wölfe Nordrhein will sich mit einem Heimsieg über den SC Lobberich die Wintermeisterschaft sichern. Der VfB Homberg trifft auf Angermund.

In der Handball-Oberliga steht der letzte Hinrundenspieltag auf dem Programm. Spitzenreiter Wölfe Nordrhein will sich dabei die Wintermeisterschaft sichern.

HC Wölfe Nordrhein – TV Lobberich (Sa., 19 Uhr, Krefelder Straße): Der Sieg im Spitzenspiel unter schwierigen Bedingungen hat das Selbstvertrauen der Rheinhauser gestärkt. So gehen die Wölfe mit breiter Brust in das Spiel gegen den Tabellenfünften.

„Lobberich lebt von der mannschaftlichen Geschlossenheit und ist ein gefährlicher Gegner“, ist die Partie für Wölfe-Coach Thomas Molsner kein Selbstläufer. Der Coach weiß aber um die Stärken seines Teams: „Wenn wir alles einbringen, ist es schwer, uns zu schlagen.

Alexander Grefer, dessen Bruder verstorben ist, fehlt weiterhin. Molsner: „Es ist die Entscheidung von Alex, wann er wieder einsteigt.“ Zudem fällt Hannes Hombrink (Mandelentzündung) aus.

Auf einem guten Weg sieht Molsner den Klub bei der Kaderplanung für die kommenden Saison: „Der Kader wird voraussichtlich so zusammen bleiben, unabhängig von der Ligenzugehörigkeit.“ Der Trainer wünscht sich drei bis vier Neuzugänge.

VfB Homberg – TV Angermund (Sa., 19 Uhr, Glückaufhalle): Sieben Punkte liegt der VfB vor dem TV Angermund. Das klingt beruhigend, ist es aber nicht. Denn die Düsseldorfer verfügen über weitaus mehr Potenzial, als es die Tabelle vermuten lässt. Aktuell liegt der Vorjahresvierte nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Aufderhöhe nicht auf einem Abstiegsplatz. „Sie hatten bislang großes Verletzungspech“, weiß VfB-Coach Sascha Thomas: „Eigentlich sind sie ein Kandidat für weiter oben.“

Den Hombergern glückte der Jahresauftakt mit dem 26:26 in Lobberich. Überhaupt spielen die Gelb-Schwarzen nach dem personellen Umbruch bislang eine starke Saison. Sechs, vielleicht sieben Punkte muss das Thomas-Team noch holen, um sich den Verbleib in der Fünftklassigkeit zu sichern.

„Wir liegen wirklich gut im Rennen, aber darauf dürfen wir uns kein bisschen ausruhen“, sagt Thomas: „Ich habe überhaupt keine Lust, in der Rückrunde noch unten reinzurutschen.“ Ein Wiedersehen gibt es am Samstag mit Oliver von Ritter. Der Linkshänder, mittlerweile 43 Jahre alt, spielte bis zum vergangenen Sommer für den VfB.

Buschhorn kommt aus Oberhausen

In der neuen Saison wird Philipp Buschhorn für den VfB auflaufen. Der 24-jährige Rückraumspieler kämpft derzeit noch mit dem Turnerbund Oberhausen um den Verbleib in der Landesliga. „Der starke Zusammenhalt im Team, der Aufbau des Trainings und das große Potenzial der jungen Mannschaft haben mich überzeugt“, sagte Buschhorn zu seinem Wechsel.

DJK Unitas Haan – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Sa., 19.30 Uhr, Adlerstraße): Die Auswärtsfahrten der HSG waren bislang nicht von Erfolg gekrönt. Sechsmal ist die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff in fremder Halle angetreten – und fuhr jedesmal wieder mit leeren Händen nach Hause. „Es ist an der Zeit, dass wir in fremden Hallen nicht weiter Punktelieferant sind“, gibt sich Mohrhoff kämpferisch.

Für die HSG-Handballer sind die kommenden Wochen richtungsweisend, denn im Kampf um den Klassenerhalt sind besonders die letzten vier Mannschaften im Tableau eng beieinander. Personell kann Harry Mohrhoff bei der Mission „erster Auswärtssieg“ aus dem Vollen schöpfen.