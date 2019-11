Duisburg. Die Duisburger Tennisteams mussten zum Saisonstart mehrere Niederlagen einstecken. Ein Duell mit Friedhelm Funkel fiel ins Wasser.

Duisburgs Tennis-Senioren sind holprig in die Winterhallenrunde gestartet. In den höheren Spielklassen konnten sich nur die Herren 55 und Damen 50 des TC Eintracht durchsetzen. Die Mannschaften in der offenen Klasse greifen am kommenden Wochenende erstmals ins Geschehen ein.