Homberger Fußballer erleiden Rückfall in alte Muster

Ein wenig fühlte sich Stefan Janßen zuletzt wieder an die Anfänge der Hinrunde erinnert. Der Trainer des VfB Homberg hatte gedacht, inzwischen über diese Phase in der Fußball-Regionalliga hinweg zu sein – schließlich hatte sein Team zum Ende des letzten Jahres auch schon enorme Fortschritte bewiesen – unter anderem mit Siegen gegen den SC Verl und Rot-Weiß Essen.

Doch zu Beginn des neuen Jahres beobachtete der Trainer erneut einige Verhaltensweisen auf dem Platz, die den VfB im Jahr 2020 bislang die komplette Punktzahl kostete und weiter im Tabellenkeller verweilen lässt. „Wir zahlen noch immer Lehrgeld“, sagt der Coach. „Das können wir einfach nicht ganz ablegen. Und deshalb stehen wir da, wo wir stehen“, stellt Janßen klar. Damit spricht der Trainer beispielsweise die Entstehung des zweiten Gegentores bei der letzten 1:3-Pleite am vergangenen Samstag gegen den Wuppertaler SV an.

„Wenn ich 80 Meter vor dem eigenen Tor den Ball verliere, darf ich den Gegenspieler nicht laufen lassen“, so Stefan Janßen. „In erster Konsequenz können und müssen wir dieses Tor verhindern. Doch so lassen wir den Gegner laufen. Und es dann in letzter Konsequenz zu verteidigen, ist natürlich sehr schwierig“, so Janßen.

Oberliga-Modus ablegen

„Ein erfahrener Regionalliga-Spieler hält in so einem Moment einfach mal den Körper rein oder den Gegner fest. Aber uns fehlt da stellenweise noch immer die Abgezocktheit“, sagt der Coach. „Das kann man den Jungs eigentlich nicht vorwerfen, es entspricht halt ihrem Charakter. Aber in dieser Liga musst du einfach auch mal ein Drecksack sein“, hat Janßen gegen ein taktisches Foul zur rechten Zeit keine Einwände.

Dass sie es können, haben seine Kicker in manchem Spiel Ende des letzten Jahres auch schon gezeigt, dennoch müssen sich die Gelb-Schwarzen scheinbar immer wieder daran erinnern, nicht wieder in den freundlichen Oberliga-Modus zu verfallen. Womöglich hat die Winterpause den „Drecksack“ wieder etwas aus den Köpfen der Spieler vertrieben – ohne die in dieser Liga notwendige Abgezocktheit wird es für den VfB allerdings ein langer und schwieriger Weg aus dem Tabellenkeller heraus werden.

Das wird bereits der nächste Gegner wieder aufzeigen, wenn der VfB am Freitagabend die erfahrenen Profis von Alemannia Aachen am Rheindeich empfängt. Mit freundlichem Fußball allein wird der Aufsteiger da nicht weit kommen. Doch der auf fünf Punkte angewachsene Rückstand auf den sicheren Nichtabstiegsplatz 14 soll schnell wieder reduziert werden, da sind sich die gelb-schwarzen Kicker einig.

„Etwas den Anschluss verloren“

„Wir haben jetzt wieder etwas den Anschluss verloren“, weiß Justin Walker, „aber jetzt heißt es, Mund abputzen und weitermachen“, ballt der Außenspieler die Faust. Kollege Marvin Lorch stimmt ein. „Nervös werden wir jetzt aufgrund der Lage in der Tabelle nicht“, so der Offensiv-Mann.

„Wir haben in Wuppertal gesehen, dass ein Sieg erneut möglich war. Die Chance war da, jetzt müssen wir eine Führung auch mal wieder zu Ende bringen“, fordert Walker. Da sind sich die Kicker des VfB einig. Auf eine erneute Lehrgeldphase haben sie selbst am wenigsten Lust.