Duisburg. Die Zweitvertretung des VfB Homberg erlebte in der Bezirksliga Höhen und Tiefen. Die Duisburger haben für ihren Coach noch Steigerungspotenzial.

Hombergs Saison ist bisher wie eine Achterbahnfahrt

Die erste Saisonhälfte seiner Bezirksliga-Fußballer erinnert Sunay Acar, Trainer der zweiten Mannschaft des VfB Homberg, an eine Achterbahnfahrt: „Es gab Höhen und Tiefen, gute und schlechte Spiele. Wir wollten konstant auftreten. Das haben wir bisher noch nicht hinbekommen.“ Dass die Achterbahnfahrt kurz vor Weihnachten auf dem sechsten Tabellenplatz endet, stellt den Coach jedoch zufrieden: „Mit der Platzierung sind wir natürlich einverstanden. Trotzdem waren unsere Spiele sehr durchwachsen. Von der Punkteanzahl haben wir eigentlich eine andere Vorstellung.“

Minimalziel bislang erreicht

Das Minimalziel haben Acar und Co. im Gegensatz zum Homberger Regionalliga-Team erreicht: „Mit dem Abstiegskampf haben wir nichts zu tun.“ Danach sah es Ende August noch nicht aus. Nach Startschwierigkeiten konnte der VfB nur eins der ersten vier Spiele gewinnen. „An den Niederlagen waren wir oft selbst schuld, da wir undiszipliniert und unkonzentriert aufgetreten sind. Wir müssen immer unser volles Potenzial abrufen“, mahnt Coach Acar. Es folgte eine Siegesserie von vier Partien. Die nächste Niederlage setzte es erst Ende Oktober.

VfB-Trainer Sunay Acar. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Obwohl die Homberger Reserve vor der Winterpause in drei Spielen ohne Sieg blieb, gehen Acar und Co. mit einem guten Gefühl in die pflichtspielfreie Zeit. Vor dem 1:1 gegen Landesligaabsteiger GSV Moers lieferte sich der VfB mit dem Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum ein Duell auf Augenhöhe. „Da haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und zurecht einen Punkt geholt“, weiß Trainer Acar. Der TSV dominiert die Gruppe 4 und hat bereits 17 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. „Da haben wir sehr gut dagegen- und mitgehalten“, erinnert sich Acar an das 1:1-Unentschieden gegen die „Übermannschaft“. Dabei lief am Rheindeich in der Hinrunde nicht alles nach Plan. Den sportlichen Tiefpunkt gab es bei der 1:6-Niederlage beim SV Sonsbeck II, wobei Acar anschließend von „Arbeitsverweigerung“ sprach.

Mit Jeremiah Osei verlor der VfB im Saisonverlauf einen Leistungsträger. Der bis dato beste Angreifer – sechs Tore in neun Spielen – entschied sich für einen Umzug in eine andere Stadt und musste den Verein somit verlassen. Michael Wiedemann ersetzte Osei jedoch nahezu perfekt und blühte nach dessen Abgang regelrecht auf. Acht Tore erzielte der 24-Jährige in elf Einsätzen. Auch aus diesem Grund sieht Sunay Acar eher im Defensivbereich personellen Nachholbedarf. „Wir würden gerne noch einen Abwehrspieler und einen Sechser holen“, berichtet Acar, der jedoch Anforderungen an mögliche Neuzugänge hat: „Es muss menschlich passen. Außerdem sollte es ein junger Spieler, der uns sofort weiterhilft, sein.“

Große finanzielle Sprünge kann der Tabellensechste als zweite Mannschaft nicht machen. Ob mit oder ohne Neuzugänge haben die Homberger klare Ziele. „Wir wollen eine konzentrierte und intensive Vorbereitung absolvieren. Ich weiß, dass wir noch mehr können“, fasst Acar zusammen.