HSG geht mit Derbysieg gegen Eintracht Duisburg in die Pause

Die HSG Hiesfeld/Aldenrade hat auch das zweite Derby innerhalb einer Woche gewonnen und geht als Zweiter der Frauenhandball-Oberliga in die kurze Weihnachtspause. Derweil reißen bei der GSG Duisburg die schlechten Nachrichten nicht ab.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – Eintracht Duisburg 25:20 (9:8): Eine Halbzeit lang sah es so aus, als könnten die Gäste dem Aufstiegsaspiranten womöglich ein Bein stellen. „Da haben wir zu viel verschossen. Die Eintracht-Torhüterin hat aber auch stark gehalten“, so HSG-Trainer Dirk Rahmel. Sein Gegenüber Janosch Greinert haderte mit der vor dem Wechsel verpassten Möglichkeit einer Überraschung: „Wir hätten uns da absetzen können. Vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, der Mannschaft in der Pause zu sagen, dass sie einfach so weitermachen soll wie bisher.“

HSG zog nach der Pause davon

Das mögen die Eintrachtlerinnen sogar versucht haben – geklappt hat es aber nicht. Jetzt kam der Favorit in die Gänge und zog deutlich davon; zwischenzeitlich stand es sogar schon 24:14, ehe beim Duisburg-Dinslakener Team ein wenig der Schlendrian einkehrte. „Die Höhe ist letztlich egal. Die Art und Weise, wie wir in der zweiten Hälfte gedeckt haben, hat mir gut gefallen. Was aber vor allem nicht passieren darf, ist, dass wir sechs Siebenmeter verwerfen“, so Dirk Rahmel. Derweil meinte Janosch Greinert: „Ich habe Christiane Seng und Kathi Brock schmerzlich vermisst. Die Spielerinnen, die von der Bank hineingekommen sind, haben teilweise nur Alibi-Handball gespielt. Wer den Anspruch hat, Oberliga zu spielen, muss mehr zeigen.“

Tore HSG: Hüsken (8), Ahlendorf, Bing (je 3), Frontzek (3/2), Lang, Löwenthal, Woock (je 2), Getz, Strunz (je 1); Tore Eintracht: Boy, Heitling (je 5), Schild (4/2), Bauerfeld (3), Laatz (2), Upietz (1).

TV Lobberich – GSG Duisburg 34:31 (15:13): Die GSG trat mit nur zwei Auswechselspielerinnen beim Vierten an, hielt jedoch die Partie sehr lange offen.

Magdalena Pesch wird der GSG lange fehlen. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Auch der Pausenrückstand wurde schnell wieder ausgeglichen. In der 35. Minute kassierte das verletzungsgeplagte Team den nächsten schlimmen Rückschlag: Magdalena Pesch verdrehte sich beim Bodenkontakt nach erfolgreichem Torwurf das Knie und musste vom Feld. Die schlimme Diagnose: Kreuzband- und Meniskusriss – die Operation erfolgt noch in dieser Woche.

Trotzdem gingen die Großenbaumerinnen danach sogar noch mit zwei Toren in Führung, blieben bis zur Schlussphase auf Tuchfühlung, agierten dann aber teilweise zu nervös. „Es ist ärgerlich, weil wir alle Chancen zum Spielgewinn hatten und sie leichtfertig vergeben haben“, so Teammanager Werner Stöckmann.