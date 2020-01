Duisburg. Hiesfeld/Aldenrade-Trainer Dirk Rahmel will Trott durchbrechen. GSG und Eintracht können entscheidende Schritte in Richtung Ligaverbleib machen.

HSG Hiesfeld/Aldenrade will kein Larifari

Ausschließlich am Sonntag sind die drei Duisburger Mannschaft in der Frauenhandball-Oberliga an diesem Wochenende im Einsatz,

HSV Solingen-Gräfrath II – HSG Hiesfeld/Aldenrade (So., 18.30 Uhr): Nach der erneuten Niederlage am Samstag gegen Witzhelden gab es im Training der HSG Hiesfeld/Aldenrade ein kleines Déjà-vu: Erneut bat Trainer Dirk Rahmel sein Team zur Gesprächsrunde. „Dazu haben wir einige Dinge im Trainingsablauf verändert und auch neue Konzepte einstudiert – um aus dem Trott herauszukommen“, sagte er vor dem morgigen Auswärtsspiel (18.30 Uhr) beim HSV Solingen-Gräfrath II. „Ich habe den Spielerinnen klar gesagt, dass ich keinen Bock auf Larifari habe“, so Rahmel. „Ich will, dass wir eine neue Serie starten und unsere Hausaufgaben machen.“ Die HSG ist auf Rang drei zurückgefallen, der Rückstand auf Tabellenführer TV Aldekerk II beträgt schon fünf Punkte.

In Solingen muss Rahmel auf Jennifer Lang, Daniela Getz (beide erkrankt) und Lisa Hüsken (private Verpflichtung) verzichten. „Bei uns gibt es eine kleine Grippewelle. Jenny und Dani haben sich im Training etwas separiert, um niemanden anzustecken. Unser Kader ist groß genug, nun müssen eben anderen in die Bresche springen“, so Rahmel.

GSG Duisburg – Fortuna Düsseldorf II (So., 15 Uhr, Großenbaumer Allee): Der Blick auf die Tabelle zeigt bereits, wie wichtig diese Partie für die GSG ist. Sollten die Großenbaumerinnen nach dem Sieg gegen Neuss nun auch gegen die Fortuna gewinnen, kann das Team den Rest der Saison mit deutlicher weniger Sorgen um den Klassenverbleib angehen. „Wir haben uns den Gegner angeschaut. Und man muss sagen, dass sich Düsseldorf deutlich gesteigert hat“, erklärt Teammanager Werner Stöckmann. „Daher werden wir unseren Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.“ Unverändert ist die personell schwierige Situation. „Uns fehlt letztlich der komplette Mittelblock“, so Stöckmann, der beinahe schon mehr Spielerinnen auf der Tribüne als auf dem Spielfeld findet.“

Eintracht Duisburg – Neusser HV (So., 16.45 Uhr, Biegerhof 4): Ähnlich ist die Lage beim Liganeuling: Gewinnt die Eintracht, die auf Rang fünf steht, gegen Neuss ist der Klassenerhalt nach allem Dafürhalten vorzeitig gesichert. In der zurückliegenden Woche hatte die Eintracht mit 19:18 in Beyeröhde gewonnen. Nach wie vor gehört die Defensive der Eintracht zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Die Duisburgerinnen sind also Favorit. „Rein theoretisch ja, aber es ist natürlich wichtig, dass wir den Gegner nicht unterschätzen“, sagt Trainer Janosch Greinert. „Vor zwei Jahren haben wir schon einmal gegen einen Tabellenletzten verloren.“ Das soll sich freilich nicht wiederholen. Berufsbedingt wird die Eintracht voraussichtlich nicht komplett antreten können.