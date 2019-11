Duisburg. Am Samstag um 13 Uhr empfangen die Zebras das Schlusslicht aus Jena im PCC-Stadion. Ein Sieg würde den Sprung auf den Nichtabstiegsplatz bringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MSV Duisburg trifft im Kellerduell auf den USV Jena

Der MSV Duisburg und Thomas Gerstner als Vorbild für den USV Jena? So weit wollen es die Zebras gar nicht erst kommen lassen. Das Schlusslicht der Frauenfußball-Bundesliga weist auf seiner Homepage im Vorbericht auf das Gastspiel im PCC-Stadion (Samstag, 13 Uhr) explizit darauf hin, wie Gerstner vor zwei Jahren den MSV in scheinbar aussichtsloser Lage als Trainer übernahm und noch zum Klassenerhalt führte.

Im Vergleich zu den damals bis in die Rückrunde hinein punktlosen Duisburgerinnen hat Aufsteiger Jena immerhin schon einen Zähler auf dem Konto – und dabei mit dem 2:2 gegen den 1. FC Köln dem MSV einen Gefallen getan, denn dieser Patzer könnte den Domstädterinnen im Abstiegskampf noch richtig weh tun. Derzeit liegt Köln einen Punkt vor den Zebras auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Dort will Thomas Gerstner mit seinen Kickerinnen naturgemäß zum Abschluss der ersten Serie hin – und zu diesem Zweck sollte ein Sieg gegen den Tabellenletzten her. Übermäßigen Druck verspürt der Coach deswegen nicht. Er sagt lediglich: „Wenn wir das gewinnen, sind wir im Soll. Dann hätten wir neun Punkte aus der Hinrunde geholt – und wenn uns das in der Rückrunde noch einmal gelingt, sollten wir die Klasse halten.“

Gerstner, selbst früher beim USV-Nachbarn FC Carl Zeiss als Spieler und Trainer tätig, weiß nur zu gut, dass ein Selbstläufer nicht zu erwarten ist. Der Vergleich der Jenaerinnen mit dem letztjährigen Kellerkind Borussia Mönchengladbach liegt nahe, doch der MSV-Coach weiß: „Jena ist da schon ein etwas anderes Kaliber, zumal sie auch in der Offensive gefährlicher sind.“

Gegenüber dem knappen 1:2 bei Turbine Potsdam muss Gerstner auf jeden Fall umbauen, da die erkrankte Nina Lange fehlen wird. Auch hinter Vanessa Fürst steht ein Fragezeichen. Dafür könnte Laura Radke wieder dabei sein. (T. K.)