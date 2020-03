Aus und vorbei – seit Mittwochnachmittag ist die Saison nun auch für die Jungfüchse komplett beendet. Der Eishockey-Verband Nordrhein-Westfalen hat umfassend und für alle Altersklassen den Abbruch der laufenden Spielzeit erklärt.

Schon zuvor hatte der EV Duisburg aus Sorge um die Verbreitung des Corona-Virus den Trainingsbetrieb eingestellt. Gestern wurde in Folge der Verbandsentscheidung das Eis an der Wedau bereits abgetaut. Damit ist dann auch die Saison für die U-17-Mannschaft des EVD beendet, für die zwar noch die Relegationsspiele auf dem Plan gestanden hätten. Deren Absage durch den Deutschen Eishockey-Bund ist aber wohl nur noch eine Formalie, die am Donnerstag erfolgen könnte.

Punktgewinn in Bad Nauheim

Am zurückliegenden Wochenende zeigten die U-17-Jungfüchse in der 2. Division Nord zwei Gesichter. Denn zunächst ging das Spiel bei der EJ Kassel überdeutlich mit 1:11 (1:3, 0:3, 0:5) verloren. „Da gibt es überhaupt nichts schönzureden. Das war überhaupt nichts“, sagte EVD-Trainer Olaf Rautenberg zu der Partie bei den jungen Huskies. Den einzigen Treffer erzielte Dorian Hanna in der elften Minute – und das auch noch in Unterzahl – zum zwischenzeitlichen 1:2.

Tags darauf ging die Reise zu den Roten Teufeln Bad Nauheim. „Dorthin habe ich eine völlig andere Mannschaft mitgenommen – zumindest wirkte es so“, sagte Rautenberg. Die Jungfüchse lagen in der Wetterau sogar schon mit 3:2 und ab der 54. Minute mit 4:3 in Führung. „Das war ein richtig gutes Spiel“, lobte Rautenberg seine Mannschaft für den Auftritt. Es trafen Lennart Schmitz (2), Leon Marzi und Max Muscheid.

Auch die U-13-Mannschaft des EVD zeigte sich in ihren letzten beiden Saisonspielen in der Regionalliga B von zwei Seiten. Zunächst ging die Partie beim Schlusslicht Ratinger Ice Aliens mit 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) verloren. „Das war über weite Strecken sehr, sehr schlecht“, ärgerte sich Trainer Fabian Schwarze. „In diesem Spiel haben wir uns durch mangelnden Einsatz selbst geschwächt.“ Die Treffer verbuchten Patrick Latusek (2) und Lasse Schmitz. Ganz anders lief es beim Tabellenzweiten EJ Kassel, dem man zwar mit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) unterlag, wo das Team aber „ein gutes Spiel gemacht hat. Nur in der Defensive lief es nicht hundertprozentig. Das hat die Mannschaft aber durch Einsatz wettgemacht“, so Schwarze. Nina Dolls bot im Tor eine sehr starke Partie. Die Tore erzielten Patrick Latusek, Lasse Schmitz und Adonis Avgerinos.

U-13-Erfolg in Grefrath

Obwohl zahlreiche Spieler in der A-Mannschaft oder der U 11 zum Einsatz kamen, gewann das U-13-B-Team in der Bezirksliga bei der Grefrather EG verdient mit 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). „Nach dem 2:0 kam zwar kurz der Schlendrian ins Spiel, aber die Kinder haben das wirklich ausgesprochen gut gemacht“, lobte Trainer Dirk Schmitz.

Das U-11-Team gewann die erste Hälfte gegen die Ratinger Ice Aliens beim Regionalliga-Turnier in Duisburg und kam so zu einem Punktgewinn, auch wenn die Spiele insgesamt gegen Ratingen (3:5), Troisdorf (1:14) und Iserlohn (1:10) verloren gegangen sind. „Das war eine ordentliche Leistung. Eine Verbesserung war klar zu sehen“, sagte EVD-Trainer Oliver Giesen. Das B-Team in der Landesliga verbuchte Erfolge gegen Wiehl (9:3), Grefrath (13:3) und Aachen (18:1). Kurios: Da die Schiedsrichter nicht erschienen, sprangen die früheren EVD-Spieler Stephan Weichelt und Ron Noack als Unparteiische ein. „Wir sind Stephan und Ron sehr dankbar“, erklärte Giesen.