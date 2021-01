Karweina zählt beim MSV Duisburg zu den wenigen Gewinnern

Duisburg Sinan Karweina hat beim MSV Duisburg seine Einsatzbilanz aus der letzten Saison bereits jetzt getoppt. Und es gibt noch Luft nach oben.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg konnte bislang nicht ansatzweise an die vergangene Saison, als die Zebras lange die Liga anführten, anknüpfen. Für Sinan Karweina gilt das nicht. Der Stürmer hat das letzte Spieljahr bereits jetzt getoppt.

In der Saison 2019/20 kam Karweina auf zwölf Einsätze – darunter fielen fünf Einwechslungen in den letzten drei Minuten. Ex-Trainer Torsten Lieberknecht gönnte dem Offensivmann nur einen Startelf-Einsatz: beim 4:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching am letzten Spieltag.

2019 aus Lotte nach Duisburg

In der neuen Saison stehen bereits vor dem Ende der Hinrunde 13 Einsätze in 16 Partien zu Buche – darunter sieben Spiele von Beginn an. Karweina, der im Sommer 2019 vom Drittliga-Absteiger Sportfreunde Lotte zu den Zebras gewechselt war, kann sich zumindest persönlich über Fortschritte freuen.

In der vergangenen Saison warfen Verletzungen den heute 21-Jährigen mehrfach zurück. Eine Sprunggelenksverletzung zum Saisonstart, ein Muskelfaserriss nach der Winterpause, eine Zerrung im Saisonendspurt – Sinan Karweina konnte so nur schwer Fuß fassen. In der Offensive der Meidericher waren die Rollen klar verteilt: Vincent Vermeij war Stürmer Nummer eins, Petar Sliskovic sein Backup und Karweina folgte mit Abstand an dritter Stelle.

In dieser Saison ist Karweina bislang von Verletzungen verschont geblieben. Auch deshalb spielt der 1,70-Meter-Mann eine wichtigere Rolle als vor Jahresfrist. Zudem kletterte er in der Rangordnung: Orhan Ademi, die im Sommer als erfahrener Stürmer von Eintracht Braunschweig gekommen war, verbuchte bislang elf Einsätze – zwei weniger als Karweina.

Im Duisburger Offensivspiel trumpft Karweina mit seiner Flexibilität auf: Beim 2:2 in Kaiserslautern – Karweina erzielte sein erstes Saisontor – wechselte er mehrfach zwischen aus dem offensiven Mittelfeld auf die zweite Sturmposition neben Vincent Vermeij.

Selbstbewusst nach Ingolstadt

Für das erste Punktspiel im neuen Jahr am Sonntag beim FC Ingolstadt 04 (13 Uhr) gilt Karweina einmal mehr als Kandidat für die Startelf. Selbstbewusst genug ist der gebürtige Gummersbacher jedenfalls. „Wir wollen die drei Punkte“, sagte Karweina gegenüber „ZebraTV“. Karweina nimmt die Rolle des Underdogs im Spiel gegen den Tabellenzweiten gerne an: „Wir müssen daran glauben. Keiner rechnet mit uns. Das ist unsere Chance.“

Eine Bilanz aus der Vorsaison kann Sinan Karweina indes noch toppen. Im Spieljahr 2019/20 erzielte er drei Tore. In dieser Saison steht erst ein Treffer zu Buche.