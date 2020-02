„Kostenfaktor“ Menzel verlässt Rumeln am Saisonende

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen sind ab sofort auf Trainersuche. Am Freitagabend verständigte sich die Vereinsführung mit dem aktuellen Coach Helmut Menzel darauf, die Zusammenarbeit am Ende der Saison zu beenden. „Der Verein will sich wohl strukturell anders aufstellen“, erklärt Menzel. „Es gibt kein böses Blut. Dass man unterschiedlicher Meinung ist und sich die Wege dann trennen, kommt im Sport immer wieder vor.“

Ve/Ru/Ka hatte zu Saisonbeginn kundgetan, mittelfristig in die Oberliga aufsteigen zu wollen, und sich dafür prominent verstärkt. Die ersten sechs Spiele entschieden die Rumelner dann auch für sich. Danach machte sich jedoch bemerkbar, dass der Kader zu dünn besetzt ist, um Aufstiegsansprüchen zu genügen. Die Ausfälle der Leistungsträger Fabian Schwartz (Rückraum) und Pascal Wolfhagen (Kreis) konnte die HSG nicht kompensieren.

Aufstiegszug ist bereits abgefahren

Der Aufstiegszug ist bereits Mitte Januar nach der deutlichen Niederlage im Topspiel gegen Geistenbeck abgefahren. „Es gibt wohl Überlegungen, künftig noch mehr auf Eigengewächse und Spieler aus dem näheren Umkreis zu setzen“, so Menzel. „Dafür würde man auch in Kauf nehmen, in der Verbandsliga gegen den Abstieg oder in der Landesliga zu spielen.“ In das sportlich und damit auch finanziell abgespeckte Konzept passt der 46-jährige Langenfelder nicht: „Ich bin ja auch ein Kostenfaktor.“

Über den ersten Teil seiner persönlichen Abschiedstournee würde Helmut Menzel am liebsten den Mantel des Schweigens hüllen. Gegen die „Rumpftruppe“ der HSG RWO/TV, die nur einen Auswechselspieler zur Verfügung hatte, legte Ve/Ru/Ka einen Fehlstart hin und lag mit 0:5 (7.) zurück. „Die erste Hälfte war eine Katastrophe“, so Menzel. Nach der Pause kämpfte sich der Tabellenvierte heran und witterte beim 21:24 (51.) Morgenluft.

„Wir hätten das Spiel drehen können, werfen dann aber wieder die Bälle weg“, stufte Menzel die Partie als „ganz harten Tobak“ ein: „Wir haben uns 39 technische Fehler und Fehlwürfe erlaubt. Damit kannst du in der Verbandsliga kein Spiel gewinnen.“ Einmal mehr zeigte sich, dass die Verantwortung im Rückraum viel zu sehr auf Mirko Szymanowicz lastet. Der 33-Jährige traf elf Mal, leistete sich aber auch einige Fehlwürfe.

Ve/Ru/Ka: Szymanowicz (11/1), Philipp Dickel, Gatza, Pistolesi (je 3), Tobias Dickel, Schwarz.