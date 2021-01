Lettieri lobt die Neuzugänge des MSV Duisburg

Duisburg Der Coach des MSV Duisburg klagte nach der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock über unnötige Gegentore und fehlende Durchschlagskraft.

Die Niederlage zum Rückrundenauftakt schmerzt den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Trainer Gino Lettieri klagte nach der 1:2 (1:2)-Schlappe gegen den FC Hansa Rostock über unnötige Gegentore und fehlende Durchschlagskraft in der Offensive. „Die Tore hätten so nicht fallen dürfen“, klagte der Duisburger Coach über die beiden Gegentreffer des Deutsch-Spaniers Manuel Farrona Pulido in der 5. und 29. Minute. Lettieri wünscht sich in der Defensive eine rustikalere Vorgehensweise seiner Spieler: „Wir sind in der 3. Liga. Da darf man den Ball auch mal einfach rausdreschen.“

Im Angriff hätte sich Lettieri mehr Konsequenz erhofft. Der Trainer verwies auf die beiden Kopfball-Möglichkeiten von Youngster Julian Hettwer in der zweiten Halbzeit. Da wäre mehr möglich gewesen. Nach dem Rückstand habe die Mannschaft läuferisch, kämpferisch und spielerisch überzeugt, wie der Trainer betonte. Lettieri weiter: „Die Mannschaft ist nicht zusammengekracht wie vor fünf, sechs Wochen.“

Den drei Neuzugängen Federico Pallacios, Marlon Frey und Stefan Velkov stellte Lettieri ein positives Zeugnis aus: „Alle drei haben eine richtig gute Leistung gezeigt.“

Hansa-Coach Härtel: "Waren brutal effektiv"

Hansa-Trainer Jens Härtel bereiteten die drei Neuen der Zebras im Vorfeld der Partie Kopfzerbrechen. Es sei schwierig gewesen, die Grundordnung im Duisburger Spiel zu erahnen. Die zwei Tore spielten den Rostockern natürlich in die Karten. Härtel: „Wir waren in der ersten Halbzeit brutal effektiv.“ In der zweiten Halbzeit, so Härtel, habe seine Mannschaft die Führung gut verteidigt.“