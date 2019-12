Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leuchter-Abschied mit lachendem und weinendem Auge

Duisburg/Sepang. Saisonfinale des WTCR-FIA-Tourenwagen-Weltcups: Mit dem werksseitigen Abschied von Volkswagen verlässt auch Benjamin Leuchter zunächst die höchste Klasse des Tourenwagensports. In Sepang (Malaysia) zeigte er mit seinem Golf GTI TCR noch einmal drei starke Rennen und sorgte für den Sprung auf Platz vier der Teamwertung.

Mit einem hochspannenden Finale beschloss die höchste Tourenwagenklasse der Welt auf dem Sepang International Circuit die Saison 2019. Für Benjamin Leuchter war es eine emotionale Angelegenheit. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wird er das letzte Rennwochenende der WTCR fest in Erinnerung behalten. Damit endete dieses Kapitel seines Kindheitstraumes in Sepang. Eine Fortsetzung auf der großen Bühne ist jedoch nicht ausgeschlossen. Beim Finale stach er noch einmal mit starken Ergebnissen hervor. Obwohl die Qualifyings nicht optimal für ihn und seine Markenkollegen Kristoffersson, Huff und Benanni verliefen, konnte Leuchter in allen drei Rennen wichtige Punkte sammeln.

Benjamin Leuchter war in Sepang mit seinem Golf GTI unterwegs. Foto: Motorracetime.de

m ersten Rennen startete Leuchter mit seinem Golf von Startplatz 26 und erreichte nach einer starken Aufholjagd Rang 15, der ihm einen Meisterschaftszähler brachte. In den letzten beiden Rennen der Saison setzte er bei Dunkelheit und Regen einen drauf. Der erfahrene Langstreckenexperte ging von Position 21 als bester VW-Pilot in die Rennen. Mit starken Aufholjagden gelangen ihm am Ende zwei Resultate (Zehnter und Achter) in den Top Ten.

„Ich kann noch nicht richtig begreifen, dass diese aufregende Saison schon zu Ende ist. Es war eine tolle Saison mit Höhen und Tiefen. Am Ende bin ich mit meinem ersten Jahr persönlich ganz zufrieden. Der Podestplatz und die schnellste Rennrunde in Zandvoort waren schon stark, aber die Pole und mein Sieg in meinem Wohnzimmer auf der Nordschleife sind für mich noch immer unbeschreiblich. Das Finale in Malaysia war auch richtig gut. Mein Ziel war es, die 100-Punkte-Marke zu knacken und zusammen mit Johan das beste VAG-Team zu stellen. Am Ende konnten wir sogar noch mit Platz vier in der Teamwertung unser Ziel toppen“, freut sich Leuchter und fügt hinzu: „Es war der Verdienst des gesamten Teams von Sébastien Loeb Racing, bei dem ich mich auch an dieser Stelle recht herzlich für den Einsatz in dieser Saison bedanken möchte. Ein großer Dank auch an Volkswagen und alle die, die mir die Möglichkeit und das Vertrauen geschenkt haben, in dieser starken Serie antreten zu können. Es war eine Mega-Erfahrung, die mich stolz macht. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann noch einmal auf der WM-Bühne wieder.“

Mit 111 Punkten erreichte Benjamin Leuchter in seinem ersten Jahr im Weltcup Rang 19. Zusammen mit Johan Kristoffersson sicherte er sich für das Team SLR Volkswagen in der Teamwertung Gesamtrang vier mit 352 Punkten. (TSP)