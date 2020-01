Maik Goralski fällt bei den Löwen schon wieder aus

Die Testspielphase ist so gut wie vorbei: Am kommenden Sonntag stehen für die vier Duisburger Fußball-Landesligisten im Kreispokal die ersten Pflichtpartien des Jahres an. Drei von ihnen waren am Wochenende noch einmal ohne Druck unterwegs; der DSV 1900 und Teutonia St. Tönis haben sich derweil aus Personalgründen auf beiden Seiten darauf geeinigt, das Testspiel auf Dienstag (19.30 Uhr) zu verlegen.

Maik Goralski fällt erneut lange aus. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hamborn 07 – Mülheim 07 4:2 (2:0): Schlechte Nachrichten für die Löwen: Sommer-Neuzugang Maik Goralski, der schon die ganze Hinrunde verletzt verpasst hatte, wird auch die nächsten zwei bis drei Monate fehlen. „Er hat sich im Testspiel gegen den SV Sonsbeck den Ellbogen gebrochen“, berichtete der bedrückte Trainer Michael Pomp. Der Ex-Hiesfelder sollte als Stürmer eigentlich die Rolle des zum FSV Duisburg gewechselten Oguzhan Cuhaci übernehmen; daraus wird nun nichts. Gegen Bezirksligist MSV 07 übernahm Gökhan Kiltan die Mittelstürmerrolle. Die Tore gegen starke Gäste erzielten Raffael Schütz (30.), David Forbeck (33.), Maurice Hörter (66.) und Kai Neul (71.).

TuS Buschhausen II – Hamborn 07 0:13 (0:5): Der Test beim Oberhausener B-Ligisten brachte das, was Michael Pomp sehen sollte: „Es ging darum, wie wir gegen eine Mannschaft, die tief drin steht, im letzten Drittel agieren.“ Mit anderen Worten: Torschusstraining mit Gegner. Die Erfolgsquote mit Treffern von Jan Stuber, Raffael Schütz (je 3), Marcel Stenzel, Nico Klotz, Fabian Hastedt, Maurice Hörter, Nils Bothe, André Meier und Can Mikail Nazikkol war ordentlich.

YEG Hassel – SV Genc Osman 1:0 (0:0): Die Feststellung, dass Genc alle seine Vorbereitungsspiele verloren und dabei kein Tor erzielt hat, nahm Trainer Ilyas Basol augenzwinkernd zur Kenntnis – es gab ja nur diese eine Partie am Samstag in Hassel, nachdem das vor Wochenfrist geplante Duell mit der SG Unterrath ausgefallen war. „In der ersten Hälfte haben wir klasse gespielt“, urteilte Basol über den Auftritt beim Westfalenligisten, den seine Elf lediglich mit eigenen Treffern zu krönen vergaß. Die hochkarätigsten Chancen dazu ließen Valdet Totaj und Justin Bock aus. Nach dem Wechsel fand der Coach die eigene Spielweise zu sorglos, was dann zu Fehlverhalten in der Defensive führte. Das nutzte Ex-MSV-A-Junior Emre Can in der 70. Minute zum Siegtor der Gelsenkirchener.

VfL Rhede – FSV Duisburg 0:6 (0:5): Eine eindrucksvolle Standortbestimmung des Tabellenzweiten. „Wir haben schon nach 33 Minuten mit 5:0 geführt“, berichtete der zufriedene Trainer Markus Kowalczyk nach dem Spiel beim Team aus der Parallelgruppe, das vor dem Wechsel nicht einmal aufs Gästetor schoss. „Ich freue mich, wie schwer es mir meine Spieler machen, die richtige Aufstellung zu finden“, so Kowal­czyk. Einen Dreierpack schnürte Alexandros Armen (15., 30., 33.), für die restlichen Tore sorgten Oguzhan Cuhaci (2.), Emir Alic (28.) und Boran Sezen (65.).