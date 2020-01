Maik Goralskis Ausfall bereitet bei Hamborn 07 Sorgen

Michael Pomp startet einen Fahndungsaufruf: „Dringend gesucht wird ein torgefährlicher Stürmer, der sofort ohne Ablöse verfügbar ist. Sachdienliche Hinweise nimmt Hamborn 07 entgegen.“ Der Trainer der Löwen versucht es mit Galgenhumor. Ganz im Ernst weiß er aber: Bis das Wechselfenster schließt, wird diese Suche nicht mehr von Erfolg gekrönt werden. Das bedeutet, dass der Fußball-Landesligist nach der schweren Verletzung von Maik Goralski auf dieser neuralgischen Position improvisieren muss.

Maik Goralski in der Liga am Ball – das war zuletzt im Hiesfelder Trikot der Fall. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services

Der 27-jährige Offensivmann, der schon in der Regionalliga für die damalige Zweitvertretung des MSV Duisburg gekickt hat, war im vergangenen Sommer so etwas wie der Königstransfer des Aufsteigers, als er vom TV Jahn Hiesfeld in den Holtkamp kam. Doch einen Pflichtspieleinsatz hat er bislang nicht in Gelb-Schwarz absolviert: Ein Bruch des großen Zehs mit Gelenkbeteiligung schaltete ihn für die gesamte Hinrunde aus, das noch im alten Jahr geplante Comeback schob sich immer weiter nach hinten, ehe umgedacht wurde. Nun sollte Goralski als „Neuzugang“ für die Restrunde gelten, in der Hamborn den Klassenerhalt sichern will.

Als sich der Angreifer dann vor eineinhalb Wochen beim Testspiel gegen den SV Sonsbeck (1:2) verletzte, schwante den Verantwortlichen schon Böses. Die Befürchtung erfüllte sich: Ellbogenbruch, zwei bis drei Monate Pause, im Prinzip war’s das mehr oder weniger für die Mitte Mai endende Saison.

Planen kann Michael Pomp nicht mehr mit seinem erhofften Führungsspieler, also muss er umplanen. Am vergangenen Sonntag ließ er im Test beim TuS Buschhausen II (13:0) mal ganz ohne echten Angreifer spielen und sich mehrere Akteure dort abwechseln. Klappte gegen den B-Ligisten ordentlich, muss aber nicht der Weisheit letzter Schluss für die Meisterschaft sein. Als echter Mittelstürmer steht ansonsten noch Gökhan Kiltan zur Verfügung: Der 36-Jährige war in der Rückrunde der vergangenen Bezirksligasaison ein Aufstiegsgarant, hat es aber eine Liga höher bislang schwer. Oguzhan Cuhaci, bester Hamborner Schütze, ist zum Nachbarn FSV Duisburg abgewandert. Dass er das lieber anders gesehen hätte, ist für Michael Pomp klar: „Aber da waren wir leider machtlos.“