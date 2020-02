Maik Sauer freut sich über Rückkehrer bei Viktoria Buchholz

Zum Auftakt der restlichen Rückrunde sind Duisburgs Bezirksliga-Fußballer am Sonntag allesamt auswärts im Einsatz. Während die zweite Mannschaft des VfB Homberg in der Gruppe 4 nach Weeze muss, steht die DJK Vierlinden in der Gruppe 5 vor dem Gastspiel beim Tabellenführer mit dem Rücken zur Wand. Viktoria Buchholz und der Duisburger FV 08 wollen ebenfalls in der Fremde gut aus den Startlöchern kommen.

Gruppe 4: TSV Weeze – VfB Homberg II (15 Uhr): Die Restrunde beginnt für den VfB mit einer knapp 60 Kilometer weiten Anfahrt Richtung holländischer Grenze. Bei Aufsteiger Weeze, der vor einer Woche im Nachholspiel beim SV Schwafheim 1:2 verlor, geht die Mannschaft von Trainer Sunay Acar leicht favorisiert ins Spiel. Vier Punkte haben die Homberger mehr auf dem Konto als der Kontrahent, der das Hinspiel überraschenderweise mit 2:0 für sich entschieden hat. „Unsere Vorbereitung war gut. Wir haben starke Spiele gezeigt und müssen diese Form nun mit in die Liga nehmen“, hofft VfB-Coach Sunay Acar auf einen punktereichen Auftakt.

Gruppe 5: DJK SF 97/30 Lowick – Viktoria Buchholz (15.15 Uhr): Obwohl es bei der Viktoria in der Winterpause keine Neuzugänge gab, ist der Kader wieder breiter geworden. „Einige langzeitverletzte Spieler sind zurückgekehrt. Wir haben nun deutlich mehr Alternativen“, erklärt Viktoria-Coach Maik Sauer, der hofft, dass sein Team erneut gut startet. „Der Saisonbeginn war sehr gut. Wir erhoffen uns eine ähnliche Serie. Die Mannschaft hat definitiv das Potenzial dazu“, weiß der Trainer. Das Duell mit den punktgleichen Gastgebern, die aufgrund des Torverhältnisses in der Tabelle vor der Viktoria auf Rang zwei stehen, ist ein Schlüsselspiel im Kampf um die vorderen Plätze.

Hamminkelner SV – Duisburger FV 08 (15 Uhr): Auch der DFV 08 tritt morgen eine lange Auswärtsfahrt an. Für die 55 Kilometer lange Anreise wollen sich die Hochfelder mit drei Punkten belohnen. „Wir sind froh, dass es endlich wieder los geht. Wir haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen“, weiß DFV-Trainer Dirk Pusch. Seine Elf verlor das ereignisreiche Heimspiel mit 3:4. Morgen werden die 08er ein anderes Gesicht zeigen, was vor allem an dem personellen Umbruch in der Winterpause liegt. „Wir haben uns in der Breite definitiv verbessert“, erklärt Pusch, dem die zugewonnen Alternativen teilweise schlaflose Nächte bereiten: „Ich habe die Startaufstellung zum größten Teil schon im Kopf. Manchmal kommen mir jedoch spontan noch andere Ideen. Das kommt dann auch schon mal in der Nacht vor dem Spiel vor.“

Mülheimer FC 97 – DJK Vierlinden (15.15 Uhr): Wer es mit der DJK Vierlinden hält, dürfte derzeit auch von Schlaflosigkeit geplagt sein. Nach dem 0:6-Debakel im Nachholspiel in Praest muss die DJK Vierlinden beim Tabellenführer vorspielen. „Das ist das leichteste Spiel der Saison, da niemand etwas von uns erwartet“, will DJK-Trainer Almir Duric seine Elf ohne Druck aufspielen sehen. Die Mülheimer, die das Hinspiel deutlich mit 3:0 für sich entscheiden konnten, weisen eine beeindruckende Bilanz auf und scheinen derzeit unbesiegbar zu sein. Der Spitzenreiter konnte die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt gewinnen und blieb dabei ohne Gegentor. Die letzte Niederlage datiert vom 12. Oktober 2019, während Vierlinden seit Anfang November sieglos ist.