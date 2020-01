Meiderich 06/95 steht nun an der Tabellenspitze

Das war ein Rückrundenstart nach Maß für Meiderich 06/95: Durch den 9:7-Sieg im Topspiel bei der DJK Olympia Bottrop löste der Tischtennis-Verbandsligist die Gastgeber an der Tabellenspitze ab. Ordentlich verlief der Jahresauftakt für Landesligist TTC Homberg, während Lokalrivale Meidericher TTC gleich einen Dämpfer bei der geplanten Aufholjagd zum Klassenerhalt hinnehmen musste.

Verbandsliga: DJK Olympia Bottrop – Meiderich 06/95 7:9: Viele Augen waren bei Meiderich auf den neuen Mann gerichtet – oder besser gesagt: den neuen Jugendlichen. Eusebio Vos aus Chile, gerade 16 Jahre alt, stellte auf Anhieb seine Klasse unter Beweis. „Der Junge ist eine Granate“, lobte Sportwart Werner Schmitz-Büsing den Südamerikaner, der bei seinem ersten Europa-Aufenthalt keine Anpassungsprobleme hatte. An Position drei aufgeboten, gewann er seine beiden Einzel, das Auftaktdoppel mit Andrzej Borkowski und schließlich auch das entscheidende Doppel an der Seite des polnischen Spitzenmannes. Je zweimal gingen ebenso Jörn Glomb und der erneut sehr starke Youngster Vincent Moj als Sieger von der Platte; im Doppel siegte Glomb noch mit Alexander Bosliakov, der im Einzel im oberen Paarkreuz ebenso wie Borkowski diesmal ungewohnterweise leer ausging.

Die nächsten Punkte im Aufstiegsrennen will Meiderich nach der Pause durch die westdeutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende dann am 25. Januar wieder in Bottrop holen – diesmal beim dortigen TTC 47.

Landesliga: TTC Homberg – Weiß-Rot-Weiß Kleve 8:8: Da auch das Satzverhältnis mit 33:33 exakt ausgeglichen ausfiel, war das Remis zwischen den Tabellennachbarn wohl das korrekte Ergebnis. „Aber mit einem 8:8 ist man nie richtig zufrieden“, so der noch immer verletzte Teamsprecher Christian Timmerman. Verlassen konnten sich die Gastgeber einmal mehr auf Bastian Jäschke und Jürgen Grewing, die im unteren Paarkreuz alles gewannen und auch ihr gemeinsames Doppel einfuhren. „Oben“ siegte Ingo Rix gegen den starken Hiroshi Leo Kittenberger, einen weiteren Punkt holte Maarten Peltz in der Mitte, der außerdem im Eingangsdoppel mit Luca Kasper siegte. Die entscheidende finale Partie verloren die beiden jedoch gegen Kepser/Kittenberger.

Weiter geht’s am 25. Januar beim TTC Blau-Weiß Geldern-Veert, wo nach Möglichkeit zwei Punkte her sollen, um den Abstand zur Abstiegsregion zu vergrößern.

Meidericher TTC – TV Bruckhausen 7:9: In selbiger steckt der MTTC als Vorletzter weiter ganz tief drin. Die erhoffte Wende zum Besseren blieb aus – auch, weil Spitzenspieler Andreas Boos fehlte. So reichte die 2:1-Führung nach den Doppeln durch Erfolge von Koitka/Linke und Valtwies/Szczurek nicht für mehr, weil in den Einzeln nur Robert Szczurek (2), die Neuzugänge Christian Valtwies und Shakjir Aliu sowie Bernd Linke punkteten. Das Abschlussdoppel Koitka/Linke verlor den Entscheidungssatz mit 9:11. Am 25. Januar kommt der Weseler TV zum Kellerduell nach Meiderich.