Meiderich 06/95 und TTC Homberg feiern Auswärtssiege

Das Rennen um die Meisterschaft in der Gruppe 4 der Tischtennis-Verbandsliga scheint zu einem Zweikampf zu werden. Spitzenreiter Meiderich 06/95 setzte sich beim Tabellendritten Adler Union Frintrop souverän mit 9:1 durch und hat die Essener nun auf drei Punkte distanziert. Nur Olympia Bottrop ist mit einem Zähler jetzt noch auf Tuchfühlung.

Kai Zarehbin gewann sein Einzel souverän. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Anstelle des Chilenen Eusebio Vos stand erstmals in der Rückrunde US-Youngster Kai Zarehbin an der Platte und ließ im Einzel gegen Frintrops Spitzenmann Matthias Keleman in drei Sätzen nichts anbrennen. Andrzej Borkowski musste als einziger Meidericher ins zweite Einzel und setzte sich jeweils durch. Je einen Punkt holten noch Christian Knorr, Jörn Glomb und der wieder starke Vincent Moj, nachdem auch alle drei Doppel an die Gäste gegangen waren. Nur Alexander Bosliakov verlor trotz mehrerer Matchbälle seine Partie. Am Sonntag soll die Spitze gegen die TTV DJK Altenessen verteidigt werden.

In der Landesliga war diesmal nur der TTC Homberg gefordert und holte mit dem 9:5 beim TV Bruckhausen den ersten Sieg der Rückrunde. „Damit haben wir die Tür zum Klassenerhalt weit aufgestoßen“, meinte der nach wie vor verletzte Teamsprecher Christian Timmerman, für den diesmal Thorsten Kurscheit einsprang. Die stärkste Leistung des Tages brachte Alexander Gebauer mit zwei Vier-Satz-Siegen im mittleren Paarkreuz. „Da war er selbst ein bisschen überrascht“, meinte Christian Timmerman augenzwinkernd. Luca Kasper und Maarten Peltz holten ebenfalls je zwei Punkte, Ingo Rix einen. Im Doppel setzten sich Rix/Gebauer und Thorsten Kurscheit mit Julian Kolisko durch. Der TTC hat mit nun 17:13 Punkten wieder ein beruhigendes Polster gegenüber der Abstiegszone.

Am kommenden Wochenende schauen die Homberger zu, da das Derby gegen den Meidericher TTC auf den 20. März verlegt wurde. Der MTTC holt dafür am Sonntag um 15 Uhr die Partie gegen den TV Voerde nach, die auf Wunsch der Gäste verlegt worden ist. Für die kleine Chance auf den Klassenerhalt muss ein Sieg her.