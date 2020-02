Duisburg. Am 23. August gehen die Triathleten in Duisburg auf die Strecke. Für Anfänger unter den Teilnehmern bietet der ASV nun ein Training an.

Im Sommer wird es in Duisburg zu einer Premiere kommen. Am 23. August richtet die „Ironman Group“ den ersten Triathlon der Mitteldistanz mit Start und Ziel im Sportpark Wedau aus. Über 3000 Teilnehmer werden dann beim Ironman 70.3 die Distanzen von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometern auf dem Rad und den abschließenden Halbmarathon angehen. Felix Brüll ließ sich die Chance nicht nehmen, sich für das Heimspiel im August zu melden. Selbst stand der Ex-Boss des ASV Duisburg auch schon mehrfach auf Hawaii am Start des Ironman. Für diejenigen, die gerade erst am Anfang ihrer Triathlon-Laufbahn stehen, bieten Brüll und das Team des ASV nun ein Training zur Vorbereitung auf den Ironman 70.3 in Duisburg an.

„Die Veranstaltung ist ein richtiger Kracher für Duisburg“, schwärmt Brüll, „einen Ironman 70.3 gibt es in Deutschland sonst nur im Kraichgau“, weiß der erfahrene Triathlet um die Sonderstellung Duisburgs als Austragungsort.

Für Anfänger unter den gemeldeten Teilnehmern möchte der ASV, der in seinen Abteilungen Schwimmen, Radfahren und Laufen – so Brüll – „etliche Triathleten organisiert hat, die seit vielen Jahren bei Ligaveranstaltungen in NRW sowie bei regionalen, überregionalen und internationalen Wettkämpfen teilnehmen“, nun ein wöchentliches Schwimmtraining, ein Lauftraining im Leichtathletikstadion sowie ein Radtraining in Duisburg und Umgebung anbieten.

„Diese Trainings werden von erfahrenen Trainern des ASV begleitet“, sagt Felix Brüll. Neben weiteren Hilfestellungen und Tipps gibt der ASV den Teilnehmern zudem bis zum Wettkampf von erfahrenen Triathleten angefertigte Trainingspläne mit. Voraussetzung für die Teilnahme am Training ist neben dem erstmaligen Start bei einem Triathlon auch die erfolgte Meldung für den Ironman 70.3 in Duisburg.

„Das Angebot richtet sich nur an Anfänger und ist auf 15 Personen limitiert. Aus versicherungstechnischen Gründen gehen die Absolventen eine befristete Vereinsmitgliedschaft beim ASV ein“, erklärt Felix Brüll. „Die Anmeldeliste wird nach Eingang der Meldungen besetzt.“

Interessenten bittet der ASV, sich per Mail an dittmer@asv-duisburg mit der Verein in Verbindung zu setzen. Für Teilnehmer ist am 3. März um 19 Uhr ein Informationstreffen in der Vereinsgaststätte des TV Wanheimerort (Kalkweg 151, 47057 Duisburg) vorgesehen.