MSV Duisburg bestreitet letztes Testspiel gegen Rödinghausen

Duisburg. Der MSV Duisburg bestreitet am Samstag gegen den SV Rödinghausen sein letztes Testspiel. Danach folgt die Vorbereitung auf Ingolstadt.

Mit dem Testspiel gegen den Regionalliga-Spitzenreiter SV Rödinghausen beenden die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg am Samstag die Wintervorbereitung. Anstoß ist um 17 Uhr auf der Vereinsanlage des MSV an der Westender Straße. Der Eintritt ist frei.

Am Montag kehren die Zebras in die gewohnten Abläufe des Meisterschaftsbetriebs zurück. Dann steht die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (Samstag, 25. Januar, 14 Uhr) im Fokus.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht erhofft sich vom heutigen Geschehen die letzten Erkenntnisse. Die Mannschaft hat in Portugal acht Tage lang hart gearbeitet, nun muss sie unter weniger angenehmen Witterungsbedingungen bestätigen, dass sie bereit für den Ligastart ist.

Schmeling fehlt „auf unbestimmte Zeit“

Nicht zur Verfügung stehen heute Mittelfeldspieler Connor Krempicki (Aufbautraining nach Mittelfußbruch) und Migel-Max Schmeling, der wieder über Beschwerden im Fersenbereich klagt. Mit dieser Blessur lag der Außenverteidiger schon im Herbst längere Zeit auf Eis. Wann mit dem 19-Jährigen wieder zu rechnen ist, ist offen. Der MSV teilte mit, dass Schmeling „auf unbestimmte Zeit“ ausfällt.

In einem nicht-öffentlichen Test spielte MSV-Auftaktgegner FC Ingolstadt am Freitag 1:1 (0:0) gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Auch die Schanzer, die am Dienstag noch gegen den Zweitligisten Karlsruher SC testen, sehen sich für den Ligastart in Duisburg gerüstet.