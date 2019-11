Duisburg. Das Kellerduell der Frauen-Bundesliga endet torlos. Der MSV springt zwar auf Platz zehn, doch der Trainer hatte sich deutlich mehr ausgerechnet.

MSV Duisburg enttäuscht beim 0:0 gegen Schlusslicht Jena

Das ist zu wenig für die Fußballerinnen des MSV Duisburg. Im Duell mit dem Schlusslicht der Frauen-Bundesliga, dem FF USV Jena, kam der Tabellenvorletzte am Samstagmittag nicht über ein mageres torloses Unentschieden hinaus. Damit gelang zwar zumindest temporär der Sprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz, doch das kann sich schon am Sonntag wieder ändern, wenn der 1. FC Köln mindestens einen Punkt beim SC Sand holen sollte. Dann würden die Zebras zum Ende der Hinrunde einen Abstiegsplatz einnehmen.

Trainer Thomas Gerstner hielt seine Enttäuschung nach dem Abpfiff nicht zurück: „Mir fehlen die Worte für die Leistung, die wir hier heute auf den Platz gebracht haben. Wenn man gegen den Tabellenletzten nicht gewinnt, dann weiß man, wohin die Reise geht.“

Maksuti lässt Möglichkeiten aus

Möglich wäre ein Erfolgserlebnis dabei schon gewesen. Schon nach einer halben Minute setzte Stürmerin Kristina Maksuti den Ball aus 16 Metern an den Pfosten, doch dieser frühen Großchance folgte eine aus Sicht der Gastgeberinnen äußerst schwache erste Hälfte ohne wirkliche weitere Möglichkeiten. Auch Jena zeigte allerhöchstens phasenweise Bundesligatauglichkeit, gestaltete die Partie aber immerhin offen.

Nach dem Wechsel war der Führungstreffer für den MSV öfter im Bereich des Möglichen. Allein Kristina Maksuti hätte mehrfach für das 1:0 sorgen können, doch die Albanerin hat weiter mit Ladehemmung vor dem gegnerischen Kasten zu kämpfen. Am Ende konnte Thomas Gerstner sogar noch über den einen Punkt froh sein, weil Torhüterin Caro Härling, im Grunde genommen die einzige Duisburgerin in Normalform, in der Nachspielzeit einen Flachschuss von Isabelle Knipp gerade noch um den Pfosten drehte.

„Hätten wir die Leistung vom 1:2 in Potsdam gebracht, hätten wir hier gewonnen“, haderte der MSV-Coach mit dem schwachen Auftritt seiner Elf. Das nächste eminent wichtige Kellerduell steht schon am kommenden Sonntag, 8. Dezember, auf dem Programm, wenn der 1. FC Köln in Homberg gastiert.