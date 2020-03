Duisburg. Die Homberger gewinnen das Duisburger Derby in der Pool-Oberliga. Im Dreiband holt die BSG Duisburg wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Die Nachläufer Hochheide haben sich in dieser Saison als die neue Nummer eins im Duisburger Pool-Billard etabliert. Dies untermauerte der Oberliga-Aufsteiger nun zum Rückrundenstart mit einem 8:0-Sieg über den Lokalrivalen Bf Duisburg 02. Hochheide hatte schon das Hinspiel in Neuenkamp gewonnen – dies aber mit 4:5 nur knapp. Die Nachläufer belegen in der Tabelle Platz vier, während die Billardfreunde 02 als Vorletzter tief im Abstiegskampf stecken.

Hochheide fuhr gegen den Lokalrivalen einen souveränen Sieg ein. Das 8:0 sicherten Michael Seeger gegen Nils Kranich (125:59/12 im 14.1 endlos, 7:1 im 8-Ball), Kemal Ürün gegen Sebastian Barten (7:1 im 8-Ball, 8:1 im 10-Ball), Achim Scholl gegen Michael Weber (9:8 im 8-Ball, 125:79/11 im 14.1 endlos) und Alem Ibrahimovic gegen Stephanos Rammin (8:7 im 10-Ball, 9:7 im 9-Ball).

Klare Sache im Duisburger Vereinsduell

In der Verbandsliga kam es zum vereinsinternen Duell zwischen der zweiten und der dritten Mannschaft der Bf Duisburg 02. Die „Zweite“ siegte 7:1. Thomas Engeßer, Horst Soja, Michal Honka (je 2) und Manfred Kares trugen zum Erfolg bei. Den Ehrenpunkt für die „Dritte“ erzielte Reza Pasha.

Schlusslicht BC Wanheimerort verlor 4:5 bei Joker Kamp-Lintfort III. Husein Djulovic und Daniel Rütten hatten im Entscheidungsspiel das Nachsehen. Zuvor hatten Husein Djulovic (2) sowie Daniel Rütten und Mark Bongers (je 1) gepunktet.

Siegreich mit der BSG: Hayrettin Fasal. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

In der Dreiband-Billard-Oberliga machte die BSG Duisburg einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Die ersatzgeschwächten Wanheimerorter überraschten mit einem 5:3-Erfolg beim Spitzenreiter BG Rot-Weiß Krefeld. Die BSG steht nun auf Rang vier.

Siege verbuchten Paul Savelkoul (38:33/60 gegen Cüneyt Altunok) und Hayrettin Fasal (40:30/51 gegen Thomas Albers). Frank Neitzsch trennte sich 37:37/60 von Markus Nehring. Jutta Aschenbach verlor ihr Saisondebüt gegen Rolf Leuchgens 22:40/60.

Schrebergarten spielt 4:4

Der BC Schrebergarten muss nach dem 4:4 gegen den BSV Langenfeld als Tabellenletzter weiter zittern. Pech hatte Jürgen Neubieser beim 32:33/60 gegen Hans-Peter Peitz. Auch Dirk Bleßmann (31:40/59 gegen Marcel Baumann) kassierte eine Niederlage. Siege verbuchten Rolf Hankel (40:33/49 gegen Mustafa Hayat) und Dustin Blankenheim (36:23/60 gegen Wolfgang Bösl).

In der Verbandsliga verbuchte der Tabellenzweite MBC Duisburg gegen Schlusslicht BC Grün-Weiß Asberg einen 6:2-Pflichtsieg und bleibt auf Aufstiegskurs. Sascha Ciupke (35:20/50 gegen Thomas Richter), Bajram Ibraimov (28:21/60 gegen Hüseyin Arslan) und Amir Ibraimov (35:8/45 gegen Andreas Üffing) brachten ihre Spiele durch. Ali Ibraimov verlor hingegen gegen Bernd Jäkel 25:32/60.

In der 1. Landesliga spielte der BC Neumühl 63 beim BC AGB Xanten III 4:4. Jochen Scheurenberg und Karl-Heinz Daniel sicherten den Punkt.

In der 2. Landesliga, Gruppe 1, siegte der MBC Duisburg II 6:2 gegen die Billard-Union Nord II. Ali Ibraimov, Harry Disselen und Oliver von Gersum siegten. In der Gruppe 2 spielte der BC Schrebergarten II 4:4 gegen den BC Rothebusch. Hier war Dustin Blankenheim erfolgreich. Frank Czarnetzki gewann kampflos.