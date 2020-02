Die Moskitos Essen und die Füchse Duisburg stehen sich erst am Dienstag gegenüber.

Duisburg Aufgrund der Sturmwarnung für den Sonntag haben sich die Moskitos Essen und der EV Duisburg darauf geeinigt, das Derby auf Dienstag zu verlegen.

Orkan Sabine: Derby zwischen Moskitos und Füchsen verlegt

Nachdem wie berichtet der Eishockey-Verband Nordrhein-Westfalen bereits alle Spiele in seinem Bereich – Regionalliga und tiefer sowie Nachwuchs – für den Sonntag aufgrund der Sturmwarnung abgesagt hatte, fällt nun auch das Oberliga-Spiel zwischen den Moskitos Essen und dem EV Duisburg aus. Zu groß sind die Sorgen bei An- und Abreise von Spielern und Fans am Sonntagabend.

Beide Vereine haben sich bereits kurzfristig darauf geeinigt, die Partie am Dienstag, 11. Februar, um 20 Uhr am Westbahnhof nachzuholen. Wie die Moskitos erklärten, behalten alle Karten ihre Gültigkeit. Die Essener bedankten sich bei den Füchsen „für die unkomplizierte Absprache der Verlegung“.

Auch die Partie zwischen den Black Dragons Erfurt und dem Krefelder EV wurde auf Anordnung des DEB abgesagt, weil die An- und Abreise dem KEV-Team nicht zuzumuten war.