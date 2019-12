Preußen Duisburg ganz oben – ein historischer Erfolg

Duissern, Futterstraße. Ein winterdunkler Mittwochabend. Es ist schon die zweite Dezemberhälfte, die meisten Fußbälle der Stadt liegen bereits zum Überwintern in den Schränken. Der kleine Kunstrasenplatz auf der Anlage des DSC Preußen wird von Flutlicht erhellt, zwei Strahler versagen aktuell ihren Dienst. Joel Ben Saad und Markus Fritz stehen erst noch allein am Anstoßkreis, dann füllt sich das Grün nach und nach. Die beiden Trainer, die von jedem ihrer Schützlinge abgeklatscht werden, schauen zufrieden. „Wir haben 17 Jungs, davon sind heute 17 da“, sagt Markus Fritz. Die vorletzte Trainingseinheit des Jahres steht für die D-Jugend-Fußballer von Preußen Duisburg an, zur Vorbereitung auf ein Hallenturnier unmittelbar vor den Feiertagen. Danach können die Jungen und ihre Übungsleiter sich ein bisschen ausruhen und zurückschauen auf einen bisherigen Saisonverlauf, der alle Erwartungen übertroffen hat. Platz eins in der Leistungsklasse zur Winterpause – das gab es beim DSC lange nicht mehr.

Im Dialog: Joel Ben Saad (links) hat trotz seines noch jungen Alters schon vier Jahre Trainererfahrung und besitzt bereits die C-Lizenz. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Oder überhaupt schon einmal? Eine klärende Antwort hat Jugendleiter Andreas Nies nicht parat: „Ich bin seit 2006 im Verein, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber auch sonst niemand.“ Der Traditionsverein aus den Ruhrauen musste im Jugendbereich in der Regel der örtlichen Konkurrenz den Vortritt lassen.

Überhaupt in der Leistungsklasse, der höchsten Liga im Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken, zu spielen, galt als Erfolg. Dort oben mitmischen? Das wäre ja noch besser. Und dann noch Erster werden? Damit war nun wirklich nicht zu rechnen.

Naja, vielleicht ein bisschen. Die Trainer hatten sich jedenfalls ein ordentliches Abschneiden ausgerechnet. „Platz drei bis fünf sollte schon drin sein“, blickt Markus Fritz zurück. Der 50-Jährige, hauptberuflich bei der Commerzbank in der Erwachsenenbildung tätig, und sein Kollege Joel Ben Saad (20), der momentan eine Ausbildung zum Polizisten absolviert, betreuen ihr Team mittlerweile im dritten Jahr; in der Vorsaison war noch Thomas Flügge dabei. Der ehemalige Coach von Senioren-Bezirksligist Meiderich 06/95 war mit einigen Talenten von der Honigstraße über die Ruhr gewechselt, woraus das Trio dann den jetzigen Erfolgsmix machte.

Im Kreise seiner Jungs: Die DSC-Talente lauschen der Ansprache von Trainer Markus Fritz. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Der Mix macht es nämlich. Der Beobachter hält beim Training Ausschau nach Individualisten, die hervorstechen, die vermutlich den Unterschied im Spiel ausmachen. Vergeblich. „Unsere Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit“, sagen die Trainer. Was anderswo oftmals Plattitüden sind, scheint hier zu stimmen. „Jeder kämpft für jeden, wir sind auf allen Positionen gut besetzt“, so Markus Fritz.

Das mussten auch die großen Konkurrenten wie Hamborn 07 und der FSV Duisburg in den entscheidenden Duellen erstaunt feststellen. Die Löwen schlossen am Ende punktgleich mit dem DSC ab, der aber den direkten Vergleich im Holtkamp mit 1:0 gewonnen hat und damit Platz eins einnimmt.

Es geht an den Niederrhein

Für beide Konkurrenten beginnt damit im Jahr 2020 ein neues Kapitel. Denn das Besondere am Spielbetrieb bei der D-Jugend ist folgendes: Vor zwei Jahren hat der Fußballverband Niederrhein eine sogenannte Niederrhein-Spielrunde eingeführt, die jeweils in der Rückrunde einer Saison gespielt wird. Aus jedem der 13 Kreise qualifizieren sich die besten Teams dafür. Eine echte Nieder­rheinliga wie bei den älteren Jahrgängen gibt es bei der U 13 (noch) nicht. Die Spielrunde, in der Gegner aus den Kreisen Moers, Kleve/Geldern, Oberhausen/Bottrop und Rees/Bocholt warten, ist also das Maß aller Dinge – umso größer ist damit der Erfolg, den die jungen Preußen erzielt haben.

Am Ball: Im Training zeigt der Preußen-Nachwuchs sein Können. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Das heißt also: Statt maximal nach Dinslaken geht es im neuen Jahr bis Straelen und Bocholt. So etwas will organisiert werden. Doch die DSC-Verantwortlichen wissen, dass es auch hinter der Mannschaft stimmt. „Bei uns kommen die Eltern alle zu den Spielen“, berichtet Markus Fritz. Die bekanntlich „schwierige Phase“, wenn spätestens ab der B-Jugend das gegenseitige Interesse gern einmal nachlässt, liegt noch in weiter Zukunft.

Apropos Zukunft: Dass die, was eine berufliche Perspektive angeht, für die wenigsten der Jungs im späteren Leben im Fußball liegen dürfte, wissen die Trainer nur zu gut. „Wenn einer Schwierigkeiten in der Schule hat, besitzt das immer Vorrang“, sagt Markus Fritz.

Bald wieder jüngerer Jahrgang

Die nähere Zukunft heißt nach der kommenden Halbserie dann aber erst einmal für viele wieder Normalgruppe. Die aktuelle Erfolgstruppe ist eine sogenannte Jahrgangsmannschaft, wechselt also nach dem jetzigen Saison als älterer D-Jugend-Jahrgang komplett in die C-Jugend, wo sie als jüngerer Jahrgang zusammenbleiben soll. Die Möglichkeit, dass gerade angesichts des momentanen Erfolges andere Klubs auf die Duisserner Talente aufmerksam werden, schließen sie an der Futterstraße naturgemäß auch nicht aus. „Mit den meisten Vereinen aus der Region haben wir eine gute Kooperation“, erklärt Jugendleiter Nies. Hat ein talentierter Kicker die berechtigte Chance, auf Dauer höherklassig zu spielen, werde ihm der DSC das sowieso nicht verbauen.

Aber auch das ist eher ein Thema für morgen, eher übermorgen. Momentan haben die Jungs einfach nur Freude daran, sich Woche für Woche zu treffen, gemeinsam zu kicken. Wie es in diesem Alter auch schlichtweg sein sollte.