Preußen Duisburg, VfB Homberg und Hamborn 07 sind dabei

Die Teilnehmer für die im neuen Jahr zum dritten Mal zur Austragung kommende Niederrhein-Spielrunde der Fußball-D-Junioren stehen in den Kreisen Duisburg/Mülheim/Dinslaken und Moers fest – und die hiesigen Teams sind stark vertreten. Drei der vier Qualifikationsplätze gingen nach Duisburg.

Im rechtsrheinischen Kreis 9 ist am Mittwochabend die Entscheidung gefallen. Mit TuRa 88 Duisburg und Hamborn 07 trafen im Nachholspiel am Kammerberg die beiden direkten Rivalen aufeinander. Mit einem Sieg wäre TuRa an den Löwen vorbeigezogen und so gut wie sicher qualifiziert gewesen, doch es kam anders. Die Gäste aus dem Norden setzten sich mit 3:0 durch und schoben sich damit auf Platz eins in der Leistungsklasse. Nach einem TuRa-Eigentor trafen Zeynel-Furkan Yüksel und Baran Fidan. Platz zwei belegt der DSC Preußen, der zwar nach Punkten noch von TuRa eingeholt werden könnte, aber den direkten Vergleich gewonnen und damit die Nase sicher vorn hat.

Im Kreis 7 setzte sich der VfB Homberg im Nachholspiel beim TuS Borth nach Toren von Joshua Schumann und David Gedeon mit 2:1 (1:0) durch und löste damit das zweite Niederrheinticket neben dem SV Budberg. „Beide haben auch sofort zugesagt, an der Runde teilzunehmen“, erklärte Hans Sommerfeld vom Moerser Kreisjugendausschuss.

Üblicherweise bilden die Vertreter der Kreise 7 und 9 in der Nieder­rheinrunde eine Gruppe mit den Teams aus Kleve, Oberhausen/Bottrop und Rees/Bocholt. In der vergangenen Saison war Duisburg durch den FSV und TuRa 88 vertreten; im Jahr davor bestritt mit Hamborn 07, Rhenania Hamborn, dem VfB Homberg und dem OSC Rheinhausen sogar ein Duisburger Quartett die Premierensaison, in der die Löwen den ersten Platz belegten.