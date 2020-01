Duisburg. Der Mittelfeldspieler ist bereits für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga aufgelaufen. Zuletzt spielte er in der Oberliga für den TSV Meerbusch.

Ridvan Balci ist der nächste Neue beim FSV Duisburg

Der FSV Duisburg bastelt weiterhin an einem Kader, mit dem es gelingen soll, in der Restrunde der Fußball-Landesliga den derzeitigen Rückstand von fünf Punkten auf Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld wettzumachen und damit den sicheren direkten Wiederaufstieg in die Oberliga zu schaffen. Mit Ridvan Balci präsentiert der momentane Tabellenzweite den dritten namhaften Neuzugang in der Winterpause.

„Ein richtig starker Junge mit gutem Charakter“, sagt FSV-Sportchef Erol Ayar über den 26-jährigen gebürtigen Gelsenkirchener Balci. Der Mittelfeldmann spielte in der Hinrunde für den Oberligisten TSV Meerbusch, hat in seiner Vita aber noch ganz andere Vereine stehen. In der Jugend kickte er für Rot-Weiß Essen und später für den FC Schalke 04, mit dem er 2012 durch ein 2:1 im Endspiel gegen den FC Bayern München deutscher A-Jugend-Meister wurde. Danach spielte er für die Zweitvertretungen der Königsblauen, von Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum, für den er außerdem einen Zweitligaeinsatz absolvierte. Es folgten Stationen bei Schwarz-Weiß Essen, dem TuS Erndtebrück und Fortuna Düsseldorf II.

„Mit ihm, Tayfun Cakiroglu und Oguzhan Cuhaci haben wir sehr gute Leute geholt“, findet Erol Ayar. Die personellen Aktivitäten des FSV sind damit noch nicht zwingend beendet. „Wir brauchen eigentlich noch einen guten Linksverteidiger“, so Ayar, der aber nicht glaubt, auf dieser Position vor Schließung des Transferfensters noch fündig zu werden. (T. K.)