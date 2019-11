Robin Werner ist bei VfB Homberg schwer zu ersetzen

Andreas Wink (links) muss mit dem VfB in Oppum ran.

Duisburg. Ohne den an der Schulter verletzten Toptorschützen muss der VfB Homberg am Samstag um 18 Uhr beim TV Oppum antreten. Auch Tobias Reich fällt aus.

Der VfB Homberg muss am Samstag zum ersten Mal ohne seinen Cheftorschützen auskommen. Robin Werner fällt mit einer Schulterverletzung, die er sich im letzten Heimspiel gegen Langenfeld zuzog, bis zum Saisonende aus. Seine einfachen Tore aus dem Rückraum werden dem Handball-Oberligisten fehlen. „Wir können Robin nicht eins zu eins ersetzen, sondern müssen irgendwie versuchen, seinen Ausfall im Kollektiv aufzufangen“, sagt VfB-Coach Sascha Thomas: „Im Training hat man schon gemerkt, dass Robins Verletzung in den Köpfen drin ist.“ Mögliche Kandidaten, die die Lücke zumindest teilweise schließen können, sind Joshua Rippelmeier und Mohammed Abo Shokor. Für beide ist es jedoch die erste Saison in der Oberliga. Wunderdinge sollte von ihnen niemand verlangen.