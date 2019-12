Duisburg. Duisburg richtet im September die U-23-Europameisterschaft im Rudern aus. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Ruder-EM in Duisburg soll ein großer Erfolg werden

In rund zehn Monaten wird in Duisburg wieder um Medaillen gerudert. Die Planungen für das größte Ruder-Sportereignis der letzten Jahre im Sportpark Wedau sind bereits in vollem Gange. Über den Stand der Vorbereitungen für die U-23-EM am 5. und 6. September haben Vertreter des International-Wedau-Regatta Vereins auf der jährlichen Tagung des Weltverbandes FISA informiert.

Duisburg kann zwar auf die gute Erfahrung der diesjährigen Internationalen Regatta zurückgreifen, aber seit der großen Masters-Veranstaltung 2012 ist die Europameisterschaft der U-23-Ruderer die erste Veranstaltung in Duisburg, bei der die FISA die Rahmenbedingungen setzt und nicht der Verein. Das erfordert einen höheren logistischen Aufwand und muss gut geplant sein.

800 Sportler aus 35 Nationen

So wird gemäß den Richtlinien beispielsweise die Dreieckswiese komplett eingezäunt, um den etwa 800 Sportlern aus 35 Nationen einen geschützten Bereich zu bieten. Zudem wird Wettkampfleiter Tobias Weysters durch die zwei verschiedenen Bootsstege auf der Dreieckswiese und im Bereich des Bundesleistungszentrums deutlich mehr Schiedsrichter einsetzen müssen als auf einer normalen Regatta. Höhere Anforderungen stellt ebenfalls das Akkreditierungs-Protokoll dar.

Thomas Küpper, Vorsitzender des ausrichtenden International-Wedau- Regatta-Vereins, sieht sein erfahrenes Team gut gerüstet für die nächsten Monate und berichtet von positiven Gesprächen in London. Denn auch dem Nachwuchs soll es in Duisburg an nichts fehlen. „Bei der FISA kam sehr gut an, dass wir die Jugendherberge und den Bettenturm für die Sportler nutzen können. Somit sind kurze Wege zur Regatta möglich“, erklärt Küpper.

Bei einem Ortstermin im April wollen sich Vertreter des Weltverbandes dann einen persönlichen Eindruck von der Wettkampfstätte und dem Stand der Vorbereitungen in Duisburg machen. „Wir sind uns sicher, dass die Europameisterschaft ein voller Erfolg wird“, ist Küpper überzeugt.