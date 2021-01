Ruhrpott Challenge: Wolfgang Dewald gewinnt Duisburg-Wertung

Michael Zurhausen hat in Coronazeiten die Ruhrpott Challenge 501 ins Leben gerufen.

Ein Radrennen mitten im Lockdown? Das klappt! Wenn jeder für sich alleine fährt. Michael Zurhausen vom RC Olympia Buer, der normalerweise die Ruhrpott-Tour mit einer Etappe in Duisburg-Walsum organisiert, hat sich daher die „Viactiv Ruhrpott Challenge 501“ ausgedacht. Die Aufgabe war, von Heiligabend bis Silvester mindestens 501 Kilometer zu absolvieren. Die Fahrleistung wurde mithilfe der App „Komoot“ erfasst.

„Es ist Wahnsinn, wie viele Kilometer insgesamt dabei herausgekommen sind“, freute sich Zurhausen. Rund 100 Radlerinnen und Radler gingen an den Start und spulten bemerkenswerte 35.026 Kilometer herunter. Gesamtsieger nach acht Etappen wurde Udo Huiskes aus Mülheim mit 2021 Kilometern vor Peter Ohm aus Bochum, der 1446 Kilometer gefahren war. Bei den Damen siegte in der Gesamtwertung Marlen Mandel aus Moers mit 623 Kilometern vor Petra Rupprath aus Bochum mit 607 Kilometern. „Für Mülheim gab es keine eigene Stadtwertung, da unser Gesamtsieger der einzige Mülheimer war“, so Zurhausen.

Für Duisburg gab es eine solche Wertung, die aber über die Stadtgrenzen hinausging. „In einigen Bereichen haben wir Nachbarstädte hinzugenommen, weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte“, wollte es Zurhausen auch nicht zu kleinteilig machen. So ist die Damen-Gesamtsiegerin Marlen Mandel auch gleichzeitig die „Duisburger“ Siegerin im Frauenbereich, da sie als Moerserin der Duisburger Wertung zugeordnet worden war. Bei den Duisburger Männern gewann Wolfgang Dewald mit 507 Kilometern. „Das Rennen ist in der aktuellen Zeit offenbar gut angekommen“, freute sich Zurhausen.