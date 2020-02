Rumelnerinnen sind in der Landesliga wieder ganz vorn

Die Schwächephase, die dafür sorgte, dass der Rumelner TV die Tabellenführung in der Volleyball-Landesliga der Frauen abgeben musste, ist offenbar überwunden. Den bisherigen Primus RC Borken-Hoxfeld III besiegten die Duisburgerinnen in einem starken Spiel in Gladbeck mit 3:0 (29:27, 25:20, 25:21) und stehen nun selbst wieder an der Spitze. Das könnte sich allerdings am kommenden Wochenende ändern – wenn der VC Eintracht Geldern II gegen die SG Baerl/Kamp-Lintfort gewinnt, während der RTV spielfrei ist. Doch die Löwinnen werden schon aus eigenem Antrieb heraus dem Stadtnachbarn Schützenhilfe leisten wollen.

„Wir wussten vor dem Spiel schon, dass wir unbedingt drei Punkte brauchen, um weiter oben mitzumischen, dementsprechend motiviert gingen wir ins Spiel“, sagte RTV-Trainer André Engel. „Von Beginn an gab es eine tolle Stimmung. Zwei Jungs von den Herren sind auch mitgereist und haben lautstark angefeuert und getrommelt“, freute sich Engel, der selbst auch für das SG-Herren-Team in der Verbandsliga aufläuft.

Das Spiel begann ausgesprochen spannend, beide Teams leisteten sich keine Fehler, sodass es mehrere Satzbälle auf beiden Seiten gab, ehe der RTV den Durchgang mit 29:27 gewann. Im zweiten Satz ging Borken zwar in Führung, doch dann setzte Rumeln zur Aufholjagd an und gewann mit 25:20. „In den dritten Satz sind wir besser gestartet, aber Borken gab nicht auf und kam noch einmal ran. Durch starke Abwehr- und Blockaktionen konnten wir aber die entscheidenden Punkte machen und auch hier mit 25:21 gewinnen.“ Der Coach blickt bereits nach vorn: „Jetzt müssen wir diese Leistung auch in den letzten vier Spielen zeigen, dann sind wir schwer zu schlagen.“

Löwinnen knapp siegreich

Derweil setzt die SG Baerl/Kamp-Lintfort ihre Aufholjagd nach dem schlimmen Saisonstart fort und holte zwei von drei Punkten im Derby gegen die Freien Schwimmer Duisburg – das Spiel ging über die volle Distanz und schließlich mit 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:20, 15:10) an die Löwinnen. „Wenn auf FSD-Seite der erste Pass kam und die Zuspielerin freie Wahl hatte, wurde es stets gefährlich für die Löwinnen“, konstatierte das gemeinsame Team aus Baerl und Kamp-Lintfort. Obwohl es nur einen Zähler gab, waren auch die Schwimmerinnen zufrieden. „Derbys sind eben die besten Spiele“, freute sich Außenangreiferin Julia Keller über ein starkes Match. „Natürlich ist es ärgerlich, so ein Spiel zu verlieren, weil es von beiden Seiten sehr guter Volleyball war.“

Die FSD hielten diesmal die Fehlerquote gering. „Insgesamt war das eine sehr gute Annahme und Abwehr, sehr starke Blocks sowie Angaben und Angriffe. Wir hatten kaum Abspracheprobleme“, so Keller. „Am Ende ist es daran gescheitert, dass wir uns auf die von Baerl gelegten Bälle nicht ausreichend eingestellt haben und dadurch wichtige Punkte verloren haben. Die Resonanz aus der Mannschaft ist aber trotzdem positiv. Es war ein sehr spannendes und aufregendes Spiel – es hat Spaß gemacht.“

Die Schwimmerinnen bleiben durch den Punktgewinn Vierte, während die Löwinnen auf dem siebten Platz und damit auf einen Relegationsrang stehen. In der aktuellen Form ist die Chance aber groß, noch weiter in der Tabelle zu klettern und den Klassenerhalt auf direktem Wege zu erreichen. Weiter geht es für die SG Baerl/Kamp-Lintfort am Samstag, 22. Februar, in Weeze gegen Geldern; tags darauf spielen die Schwimmerinnen bei der SG Reken/Gladbeck. Der RTV greift erst eine Woche später wieder ein.