Das war knapp – und am Ende so wichtig. Im vierten Satz war Nachsitzen angesagt, doch mit Erfolg: Spitzenreiter SG Duisburg gewann in der Volleyball-Verbandsliga mit 3:1 (25:21, 23:25, 25:10, 27:25) beim Kevelaerer SV. Währen die Blau-Roten den Punktverlust im vierten Satz abwendeten, ist Verfolger Würselener SV genau dieses Missgeschick unterlaufen. Weil der Tabellenzweite erst im fünften Durchgang zum Erfolg gegen Bedburg-Hau kam, liegt die gemeinsame Mannschaft der Freien Schwimmer Duisburg und des Rumelner TV nun mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze – beinahe wären es gar sechs Zähler geworden, denn Bedburg-Hau führte nach Sätzen bereits mit 2:0.

Doch die Duisburger sind bereits mit dem Erreichten mehr als zufrieden, denn das Team reiste nur mit ganz dünner Personaldecke nach Kevelaer, wo schon des öfteren knappe Partien zu bestaunen waren. Gut daher, dass der frühere RTV-Spieler Nils Lieber sich abermals bereit erklärte, bei der SG auszuhelfen. Nach einem guten ersten Satz lief es bei der SG aber plötzlich in der Offensive nicht mehr rund. Nach dem 17:17 hatte Kevelaer einen Lauf und sicherten sich den Satz. Die Unruhe zu Beginn des dritten Satzes, als es Probleme mit der Aufstellung im elektronischen Spielbericht gab, schüttelte die SG ab und gewann Durchgang drei mit 25:10. Dann aber wurde es eng: Im vierten Vergleich wehrte die SG zwei Satzbälle und damit zweimal den drohenden Punktverlust ab und verwandelte selbst gleich den ersten Matchball. Am Samstag (19 Uhr, Krupp-Gymnasium) ist nun der Tabellenfünfte AVC 93 Köln in Duisburg zu Gast.

In der Frauen-Landesliga war der Rumelner TV diesmal spielfrei und gab die Tabellenführung an den RC Borken-Hoxfeld III ab. So stehen die Duisburgerinnen derzeit „nur“ auf dem Relegationsrang, haben aber ein Spiel mehr als Borken auszutragen.

Derweil spielt die SG Baerl/Kamp-Lintfort eine bemerkenswerte Rückrunde und kann sich Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen. So besiegten die Löwinnen mit dem VC Eintracht Geldern II beim 3:1 (20:25, 25:17, 25:23, 25:23) ein Team aus der Spitzengruppe, stehen aber weiterhin auf Rang sieben, der am Ende der Saison die Relegationsspiele um den Klassenerhalt bedeuten würde. Der Anschluss an die Ränge vier bis sechs ist aber hergestellt. Dabei mussten die Löwinnen gar ohne Zuspielerin auskommen und daher ihr System umstellen. So ging Satz eins noch an Geldern, doch danach funktionierte die Kommunikation bei den Baerlerinnen hervorragend und die taktische Marschroute wurde gut umgesetzt. Im vierten Satz führte Geldern schon mit 22:21, ehe sich Baerl doch noch alle drei Punkte schnappte.

Bei den Freien Schwimmern Duisburg klappte dagegen gar nichts. Das Team verlor mit 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) bei der SG Reken/Gladbeck und rutschte auf den sechsten Platz ab. „Es ist nicht klar zu sagen, woran es lag. Uns unterliefen viele Fehler. Letztlich hat der Flow gefehlt“, so Außenangreiferin Julia Keller. Am Samstag ist der TV Voerde ab 15 Uhr Gastgeber für Baerl; im Anschluss spielen die Schwimmerinnen gegen den RTV.