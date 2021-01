Skaterhockey: Ligeneinteilung verzögert sich

Die U-13-Mannschaft der Duisburg Ducks hofft darauf, in der kommenden Saison in der 1. Liga jubeln zu dürfen.

Duisburg Nachmeldungen bis 15. Februar möglich. Duisburg Ducks hoffen auf Aufstieg des U-13-Teams. Der könnte am 31. Januar bestätigt werden.

Der Umstand, dass im Skaterhockey eine Jahressaison gespielt wird, ist in der Pandemie nicht unbedingt ein Vorteil. So wurde die Spielzeit 2020 nach maximal einem absolvierten Spiel im zurückliegenden März abgebrochen; dazu gab es noch für den Nachwuchs im Sommer einen ebenfalls nicht zu Ende gebrachten Spielbetrieb in verkleinerten Ligen. Nun zögert sich situationsgemäß auch die Planung für die Saison 2021 heraus.

Duisburger U 13 bekam Aufstiegsangebot

Die Skaterhockey-Sportkommission im Deutschen Rollsport- und Inline-Verband hat nun bekanntgegeben, dass den Vereinen aufgrund der besonderen Umstände die Möglichkeit angeboten wird, neue Mannschaften für den Spielbetrieb nachzumelden – das betrifft die Herren-Landesliga, die Damenligen und die Altersklassen Junioren, Jugend, Schüler und Bambini. Die Frist für diese Nachmeldung endet am 15. Februar. Erst danach wird die ISHD auch die Ligeneinteilung für die kommende Saison bekanntgeben.

Die Duisburg Ducks hoffen darauf, dass ihre Schüler-Mannschaft, sprich die U 13, dann der 1. Liga angehören wird. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren die jungen Enten klarer Gruppen-Erster. Zudem hatte die ISHD den Duisburgern ein Aufstiegsangebot gemacht, das die Ducks auch angenommen haben. Bestätigt werden kann dies auf der Nachwuchs-Fachtagung, die am Sonntag, 31. Januar, in Form einer Videokonferenz stattfinden soll.