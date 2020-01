Stadtpokal: Hombergs Neuer langt gleich ordentlich zu

Hallenstadtpokalzeit ist auch immer Wechselzeit – einst in der Rhein-Ruhr-Halle, nun in der Rheinhauser Sporthalle an der Krefelder Straße machen die Neuigkeiten die Runde. Der VfB Homberg war allerdings etwas schneller. Schon einige Stunden vor dem Auftaktspiel gegen den Bezirksligisten DJK Vierlinden gaben die Gelb-Schwarzen bekannt, dass sie sich für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga verstärkt haben: Nicolas Hirschberger spielt ab sofort am Rheindeich.

Das hat er sogar schon getan, denn beim Testspiel gegen die Sportfreunde Hamborn 07, die ebenfalls am Donnerstag in den Hallenstadtpokal eingestiegen sind, wirkte er schon mit. Nun hat der 20-jährige Mittelfeldspieler aber auch einen Vertrag unterschrieben. Hirschberger kommt aus der „Insolvenzmasse“ der SG Wattenscheid 09, die sich bekanntlich aus der Regionalliga zurückgezogen hatte. Von 2015 bis 2018 kickte er im Nachwuchs des Stadtnachbarn VfL Bochum.

Schnell und dribbelstark

Gerade nach dem Abgang von Julien Rybacki kommt der Zugang gelegen, zumal der „Neue“ als sehr schneller und dribbelstarker Außenstürmer links und rechts eingesetzt werden kann. „Ich freue mich sehr, dass der Transfer geklappt hat, und bin Frank Hildebrandt und Wolfgang Graf dafür dankbar. Nicolas ist ein sehr junger Spieler, der sich bei uns weiterentwickeln wird und der charakterlich zu uns passt – das hat sich in den gemeinsamen Trainingstagen schnell herausgestellt“, sagt VfB-Trainer Stefan Janßen.

Dass der junge Mann sehr hilfreich sein kann, zeigte sich dann auch schon im Auftaktspiel unter dem Hallendach. Beim 4:3-Sieg gegen die DJK Vierlinden war er mit dem Treffer zum 2:1 am Torreigen beteiligt. Der Rekordsieger vom Rheindeich sicherte sich übrigens erst in der Schlusssekunde den Erfolg gegen die Walsumer. Gegen die Turnerschaft Rahm sah das allerdings ganz anders aus. Der B-Kreisligist ging mit 0:11 baden – und Hirschberger traf dabei fünfmal.

Klotz trifft zweimal für 07 gegen den FSV

Metin Özmen (links) und Yassin Bougjdi freuen sich über den Einzug des ESV Hohenbudberg in die Endrunde. Foto: Mark Bohla

Mitreißend war die Partie in der Gruppe 2 zwischen dem FSV Duisburg und Titelverteidiger Hamborn 07. Der Landesliga-Zweite legte ein 2:0 vor – ehe ein weiterer „Neuer“ sich gleich einmal gut einführte. Ex-MSV-Profi Nico Klotz, der wie gemeldet von der TuS Mündelheim II (!) an den Holtkamp gewechselt war, glich binnen Sekunden aus. Alexandros Armen sicherte dann aber den 3:2-Sieg des FSV, der aber „Pfostenhilfe“ brauchte: In der vorletzten Minute zielten die Löwen etwas zu genau.

Was den Hallenfußball-Stadtpokal so einzigartig macht, ist aber eben auch, dass es oft genug die „Kleinen“ sind, die für Furore sorgen und das Turnier nahezu umarmen. So brachte der A-Kreisligist SV Duissern eine kleine, aber deutlich vernehmbare Fanschar mit nach Rheinhausen, die für ordentlich Stimmung auf den Rängen gesorgt hat. Und als Thilo Körperich den Ball beim 2:0 gegen den SV Wanheim 1900 einfach mal ins Tor „arbeitete“, wurden auch schon mal Messi-Gesänge angestimmt. Helden gibt es eben auch auf der nicht ganz so großen Bühne.

ESV Hohenbudberg überzeugt

Derweil hat der ESV Hohenbudberg seine Ansprüche auf Höheres auf dem Feld in der Halle gleich mal untermauert. Der A-Kreisligist aus der Moerser Gruppe überrollte die DJK Vierlinden und führte nach 72 Sekunden bereits mit 3:0 und gewann schließlich mit 5:1. „Das Spiel gegen Homberg war sehr stark – und dann das. Diese Leistungsschwankungen sind unser großes Problem“, sagte DJK-Trainer Almir Duric.

Sportlich bestanden keine Zweifel daran, dass der VfB Homberg in die Endrunde am Samstag einzieht. Dem Regionalligisten folgte der ESV Hohenbudberg ebenso souverän. In der Parallelgruppe bestimmte der FSV Duisburg das Geschehen, der genauso weiterkam wie Hamborn 07. Als bester Gruppendritter löste der TSV Bruckhausen das Ticket für den Samstag. Hamborn sicherte sich das Weiterkommen im Schlussspurt. Nach den ersten beiden Partien des Titelverteidigers sah es nicht gut aus.

Für viel Diskussionsbedarf sorgte die Wechselregelung. Asterlagens Keeper Ahmet Atay meckerte so sehr darüber, dass er Rot sah. Auch im Abschlussspiel gegen Hamborn sah ein TuS-Spieler noch eine Rote Karte.

Gruppe A

TSV Bruckhausen – Turnerschaft Rahm 3:1, VfB Homberg – DJK Vierlinden 4:3, ESV Hohenbudberg – TSV Bruckhausen 3:1, Turnerschaft Rahm – VfB Homberg 0:11, ESV Hohenbudberg – DJK Vierlinden 5:1, TSV Bruckhausen – VfB Homberg 1:4, Turnerschaft Rahm – Hohenbudberg 1:4, DJK Vierlinden – TSV Bruckhausen 0:2, VfB Homberg – ESV Hohenbudberg 3:1, DJK Vierlinden – Turnerschaft Rahm 3:3

1. VfB Homberg 22:5 / 12; 2. ESV Hohenbudberg 13:6 / 9; 3. TSV Bruckhausen 7:8 / 6; 4. DJK Vierlinden 7:14 / 1; 5. Turnerschaft Rahm 5:21 / 1

Gruppe B

SV Duissern – TuS Asterlagen 2:2, FSV Duisburg – Hamborn 07 3:2, Wanheim 1900 – SV Duissern 0:2, TuS Asterlagen – FSV Duisburg 0:6, Wanheim 1900 – Hamborn 07 4:0, SV Duissern – FSV Duisburg 0:5, TuS Asterlagen – Wanheim 1900 2:2, Hamborn 07 – SV Duissern 5:0, FSV Duisburg – Wanheim 1900 2:2, Hamborn 07 – TuS Asterlagen 8:2.

1. FSV Duisburg 16:4 / 10; 2. Hamborn 07 15:9 / 6; 3. SV Wanheim 1900 8:6 / 5; 4. SV Duissern 4:12 / 4; 5. TuS Asterlagen 6:18 / 2