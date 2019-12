Duisburg. Die Homberger müssen sich in der Landesliga den Mülheimern geschlagen geben. In Schermbeck gab es beim HSG-Spiel Verwirrungen um die Trikots.

Styrum enteilt der VfB-Reserve durch Sieg im Spitzenspiel

In der Handball-Landesliga verlor der VfB Homberg II das Spitzenspiel bei der DJK Styrum. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II verbuchte derweil zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Rote Karte: Nick Brockmann. Foto: Melanie Koppel / FUNKE Foto Serivces

DJK Styrum – VfB Homberg II 28:21 (13:12): Bis zum 17:17 (43.) begegnete die VfB-Reserve dem Tabellenführer absolut auf Augenhöhe. „Dann wurden unsere Arme und Beine schwer, so dass Styrum voll auftrumpfen konnte“, musste Trainer Oliver Kratky mitansehen, wie die DJK angeführt vom achtfacher Torschützen Marvin Siemes auf und davon zog. Die Leistung der Schiedsrichter stufte Kratky als „auf beiden Seiten sehr fragwürdig“ ein. Styrums Alexander Schmidt (47.) und Hombergs Halbrechter Nick Brockmann (51.) sahen Rot. „Ausschlaggebend für die Niederlage waren aber nicht die Schiedsrichter, sondern unser Deckungsverhalten“, so Kratky. Trotz der Niederlage führt der VfB weiterhin das Verfolgerfeld hinter den nun auf fünf Punkten enteilten Styrumern an.

Tore VfB: Dürdoth (6/1), Brockmann (6/3), Weinand (3), Krämer, Wibbeke (je 2), Kremer, Süßer.

SV Schermbeck – HSG Hiesfeld/Aldenrade II 23:24 (12:11): „Das war Abstiegskampf pur“, meinte HSG-Trainer Jörg Schnier nach dem Erfolg im Kellerduell. Den Gästen fehlten fünf Spieler verletzungsbedingt. Die A-Jugendlichen standen diesmal nicht zur Verfügung, da sie zeitgleich in Königshof ran mussten. Sören Hillig und Florian Jüngling waren für die erste Mannschaft im Einsatz. Zu allem Überfluss mussten die Rot-Weiß-Violetten auch noch in den Ausweichtrikots ihres Gegners auflaufen, weil ihre eigenen Jerseys erst zehn Minuten nach Spielbeginn in Schermbeck eintrafen.

Bis Mitte der zweiten Hälfte war die HSG das schwächere von zwei ganz schwachen Teams. „Erst nach dem 14:18 ging ein Ruck durch unsere Mannschaft“, so Schnier, der eine starke Schlussphase seiner Schützlinge zu sehen bekam. Aus dem 19:21 machten die Gäste ein 23:21 und brachten den so wichtigen Sieg danach nach Hause. Torhüter Frederik Barth zeigte bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause eine starke Leistung. Im Angriff stach André Metzner als elffacher Torschütze hervor.

Tore HSG: Metzner (11/2), Wefers (4), Höhne (3), von Kuczkowski (2), Matic (2/1), Jesper Schnier, Jörg Roskosch (1/1).