Dass an diesem Wochenende die Hinrunde endet, ist für die vier Duisburger Fußball-Landesligisten kaum mehr als eine Momentaufnahme. Schließlich stehen danach bis zum Jahreswechsel noch die beiden ersten Spieltage der Rückserie auf dem Programm.

TV Jahn Hiesfeld – SV Genc Osman Duisburg (Sa., 16 Uhr): Defensiv irgendwie rumdoktern, um irgendwie die Null zu halten – davon hält Ilyas Basol relativ wenig. „Erstens können wir das nicht, zweitens haben das auch andere nicht geschafft“, sagt der Genc-Trainer vor dem Spiel beim Tabellenführer. „Wir werden zwar auch nicht hinten mit einer Dreierkette und vorne nicht mit drei Stürmern spielen. Wir wollen aber so auftreten wie zu Hause gegen Remscheid“, strahlt der Coach eine Menge Selbstbewusstsein aus. „Stellen wir uns hinten rein, ist das Ganze beim ersten Fehler gelaufen. Also schauen wir einfach mal, wer es mehr drauf hat.“ Dabei ist der Respekt vor der Hiesfelder Saisonleistung groß: „Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, dass der TV Jahn so deutlich vorne stehen würde. Aber da sieht man, dass Hiesfeld eine erfahrene Oberliga-Mannschaft hat.“ Aus den kommenden drei Spielen will Basol mindestens sechs Punkte holen, um oben dranzubleiben. Hüseyin Ünal fällt noch länger aus; sollte Murat Alkurt krankheitsbedingt fehlen, spielt Samed Basol von Beginn an im zentralen Mittelfeld und Salih Altin rückt in die Innenverteidigung. Da Ilyas Basol beruflich verhindert ist, werden Marcin Baluch und Fatih Altin das Team coachen.

FC Remscheid – FSV Duisburg (So., 14.15 Uhr): Für den FSV steht bereits fest, dass der Oberliga-Absteiger die Hinrunde als Zweiter hinter Hiesfeld abschließt. Ob Markus Kowal­czyk damit zufrieden ist? „Zufrieden ist man nie. Es ist bislang nicht schlecht gelaufen, aber es hätte auch noch besser laufen können“, sagt der Trainer. Um den derzeit fünf Punkte betragenden Abstand zum Spitzenreiter bis zur Winterpause noch zu reduzieren, müssen Siege her – und das wird morgen beim einstigen Zweitligisten eine harte Nuss. „Remscheid ist ein heißes Pflaster, vor allem wegen des Naturrasens, der meistens sehr hoch und bei Regen schwer zu bespielen ist“, weiß Kowalczyk. Zum Kader, der dort bestehen soll, wird erstmals Neuzugang Marc Walenciak gehören. Auch Adil Chihi fährt mit ins Bergische Land.

SV Burgaltendorf – Hamborn 07 (So., 15 Uhr): Löwen-Trainer Michael Pomp lässt sich ungern vom Blick auf die Tabelle beeinflussen. Vor dem Spiel in Essen sagt er aber: „Diesmal schaue ich schon drauf, denn wenn jeder einmal gegen jeden gespielt hat, besitzt sie schon einen gewissen Wert.“ Und der wäre doppelt schön, wenn es gelänge, den rechnerisch möglichen Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz zu schaffen – allerdings müsste dafür neben einem eigenen Sieg auch ein Patzer des VfB Speldorf gegen Schlusslicht VfB Solingen her. Angenehmer Nebeneffekt eines Dreiers wäre aber auch, die Burgaltendorfer Gastgeber, die dann nur noch zwei Punkte entfernt wären, mit in den Keller zu ziehen. Personell soll nach Möglichkeit jenes Team spielen, das beim 5:2 gegen den SC Düsseldorf-West nach der Pause glänzte.

Duisburger SV 1900 – Blau-Weiß Mintard (So., 16 Uhr): Die Tabelle legt es nahe – drei Punkte in diesem Spiel wären für den DSV richtig schick. Denn noch liegen die Mülheimer punktgleich mit besserem Torverhältnis vor den Wanheimerortern. Zudem würde ein Erfolg den 1900ern ein Konto mit 21 Punkten zum Ende der Hinrunde bescheren. Das wäre in der Hochrechnung auf die gesamte Saison eine gute Ausbeute mit Blick auf den angestrebten Klassenerhalt. Henning Hopf wird berufsbedingt fehlen. „Ammar Cengic und Moritz Bergmann fallen für den Rest des Kalenderjahres aus“, so Trainer Julien Schneider. Denn bis zur Winterpause stehen noch zwei Rückrunden-Spieltage auf dem Plan. „Ich sehe das daher auch als Dreierpack“, sagt Schneider. „Wir haben vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge – das soll zum Jahreswechsel mindestens ebenfalls der Fall sein.“ Mintard gilt als kompaktes, geschlossen auftretendes Team. Offensiv ragt Mathias Lierhaus mit zwölf Treffern – einem Drittel aller Blau-Weiß-Tore – heraus.