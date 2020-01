Theater-Insolvenz bedroht die Duisburger Sportschau

Wie sich die Gefühlslage von Uwe Busch derzeit darstellt? „Ein bisschen frustriert und ratlos“, sagt er. Normalerweise entspricht dies nicht dem Naturell des Geschäftsführers des Stadtsportbundes, aber aktuelle Ereignisse haben das geändert. Die Insolvenz des Theaters am Marientor, das seit einigen Tagen nun sogar eingezäunt ist, stellt die Zukunft der Sportschau akut infrage. Die für den 27. November im TaM geplante 42. Auflage der Traditionsveranstaltung steht mindestens vor einem Umzug – an eine Absage wollen die Organisatoren lieber nicht denken.

„Wir haben versucht, mit dem Insolvenzverwalter in Kontakt zu treten, aber das hat bislang nicht funktioniert“, so Busch, der dementsprechend keine Informationen darüber hat, wie sich die Zukunft des einstigen Musicaltheaters darstellt, in dem der SSB seit 2011 seine Sportschau ausrichtet, in deren Rahmen auch die Duisburger Sportler des Jahres geehrt werden. „Die Situation ist sehr unbefriedigend“, so Busch.

Aktuell beginnt die Zeit, in der er und sein Mitstreiter Christoph Gehrt-Butry daran gehen, die potenziellen Künstler, die in Duisburg auftreten sollen, unter die Lupe zu nehmen. Ohne Auftrittsort und den damit verbundenen konkreten Termin sind aber keine Vertragsabschlüsse möglich. Alternativen sind rar. Am ehesten würde das Stadttheater eine darstellen, doch der Kulturtempel am König-Heinrich-Platz würde deutlich weniger Zuschauerkapazität bieten (1117 statt 1540 Sitzplätzen). Das hieße: Die Preise müssten deutlich erhöht werden, um wirtschaftlich zu bleiben. „Oder die Stadt schießt etwas zu“, sagt Uwe Busch. Die Zeit drängt: Bis Anfang Februar muss klar sein, wann und wo die Sportschau stattfindet.