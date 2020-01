Tobias Reich rettet dem VfB Homberg das Remis

Am Freitag feierte Tobias Reich seinen 30. Geburtstag. Gestern machte sich der spielende sportliche Leiter des VfB Homberg selbst ein nachträgliches Geschenk. Beim Tabellenvierten der Handball-Oberliga, dem TV Lobberich, traf er mit der Schlusssirene zum 26:26 (15:13). „Wir haben eine geschlossen starke Leistung gezeigt. Jeder Spieler hat seinen Teil beigetragen“, befand Trainer Sascha Thomas: „Das Remis ist verdient, auch wenn wir am Ende etwas Glück hatten.“

Besserer Start für die Gäste

Die Gäste erwischten den besseren Start und führten mit 6:2 (8.). Anschließend wendete sich das Blatt, auch weil der VfB sich mit der Lobbericher Variante, auf der linken Seite offensiv zu decken, schwer tat. „Unser Gegner wollte uns dazu bringen, dass wir nach rechts abräumen. Das haben wir nach der starken Anfangsphase nicht mehr so gut gemacht“, sah Thomas darin einen Grund, dass der VfB mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine ging.

In der zweiten Hälfte lag Homberg durchweg hinten. Nach dem 22:25 (51.) übernahm Joshua Rippelmeier Verantwortung und brachte den Tabellenzehnten im Alleingang auf 25:26 (57.) heran. Die scheinbar letzte Chance zum Ausgleich ließ der VfB ungenutzt. „Danach hat uns Lobberich den Gefallen getan und zu früh abgeschlossen“, so Thomas. Andreas Wink bekam kurz hinter der Mittellinie den Ball, bediente per Diagonalpass Tobias Reich am Kreis. Der Rest war Jubel über den Lohn für einen starken Auswärtsauftritt. Thomas: „Der Punkt ist wichtig, weil die Mannschaften hinter uns auch gepunktet haben.“

VfB: Rippelmeier (6), Rohde, Wink (je 4), Brunotte, Butry, Graw (je 2), Adrian, Reich (je 2/1), Brockmann, Thiel.