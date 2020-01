Duisburg. Andreas Tesch, Zwillingsbruder von Wölfe-Trainer Alexander Grefer, verstarb im Alter von nur 31 Jahren. Das Pokalspiel rückte in den Hintergrund.

Tod von Andreas Tesch überschattet Pokalspiel der Wölfe

Das Handball-Kreispokalspiel zwischen dem Oberligisten HC Wölfe Nordrhein und dem Kreisligisten Beecker TV am Samstag, das die Wölfe mit 39:4 (17:3) gewannen, geriet zur Nebensache. In der Nacht zum Freitag war Andreas Tesch, Zwillingsbruder von Wölfe-Trainer und -Spieler Alexander Grefer, im Alter von nur 31 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Andreas Tesch, der seine Laufbahn als Handball-Torwart im Sommer beendet hatte, war Ende des Jahres noch einmal als Ersatzspieler beim Drittligisten Ahlener SG eingesprungen. Am Donnerstag war Tesch nach einem Training zusammengebrochen.

„Es hat mir die Beine weggezogen“, ist Thomas Molsner, der zusammen mit Alex Grefer das Rheinhauser Trainerduo bildet, geschockt. Wölfe-Chef Klaus Stephan informierte die Mannschaft am Samstag vor dem Achtelfinalpokalspiel gegen den Beecker TV. Andreas Tesch verfolgte die Spiele der Wölfe oft als Zuschauer und Fotograf. Zudem übernahm er zeitweise das Torwarttraining.

In der Oberliga steht für die Rheinhauser am kommenden Sonntag, 12. Januar, das Spitzenspiel beim LTV Wuppertal an. Die Wölfe haben den LTV um eine Verlegung der Partie gebeten.

Beecker TV ohne Chance

„Wir haben das Ding runtergespielt“, sagte Wölfe-Coach Thomas Molsner nach der Pokalpartie. Erwartungsgemäß waren die Beecker hoffnungslos unterlegen. Zwei der Gästetreffer resultierten aus Siebenmetern. Sportliche Erkenntnisse gab es für die Wölfe kaum. Immerhin konnte Felix Molsner nach längerer Verletzungspause sein Comeback feiern.

Kaum ein Durchkommen für Beeck: Hier attackieren die Wölfe Yannick Kamp (l.), und Ranga Boddenberg Timo Niedermeier. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Den Jungs hat es trotz des hohen Ergebnisses Spaß gemacht“, sagte der Beecker Trainer Andreas Naujoks, der selbst mit einem verwandelten Siebenmeter an den vier BTV-Toren beteiligt war. „Das mache ich ab und zu noch, mehr geht nicht mehr“, sagt der frühere Regionalliga-Spieler des MTV Rheinwacht Dinslaken mit einem Augenzwinkern. Naujoks’ Treffer in der 39. Minute war zugleich der letzte Torerfolg des Kreisligisten.

„Es war lehrreich für die Jungs zu sehen, wie es ist, wenn man gegen eine wirklich gute Mannschaft spielt. In der Kreisliga gibt es da Lücken – in der Oberliga scheint da ein Mann mehr zu sein“, so Naujoks.

Aus Beecker Sicht war die Harznutzung gewöhnungsbedürftig: „Das gibt es in der Kreisliga gar nicht.“ Was Naujoks derweil freute: „Das war ein ausgesprochen faires Spiel.“

Im Viertelfinale treffen die Rheinhauser in eigener Halle auf den Sieger der Partie zwischen der DJK Adler Bottrop und dem HSC Osterfeld. Das Spiel wird zwischen dem 20. Januar und dem 29. März über die Bühne gehen.

Wölfe: Felix Molsner (7/1), Julian Kamp, Yannick Kamp (je 6), Bernhardt (5), Rennnings, Singh Toor (je 3), Boddenberg (3/2), Woyt, Brakelmann (je 2), Kryzun, Max Molsner (je 1).

Beeck: Kühn (2/1), Dolceamore (1), Naujoks (1/1).