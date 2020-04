Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen liebäugelt mit der Oberliga

Duisburg. Der Verbandsligist aus dem Duisburger Westen zieht nach dem Saisonabbruch Bilanz. Das Werben um einen Homberger blieb ohne Erfolg.

Beim Werben um „Winki“ hat die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen den Kürzeren gezogen. Der Handball-Verbandsligist hätte zur neuen Saison gerne Andreas Wink in seinen Reihen gehabt. Doch der Spielmacher des VfB Homberg, dem er 15 Jahre die Treue hielt, entschied sich für eine Rückkehr zu seinem Jugendverein TV Kapellen. Der Punkt geht also an die Moerser. An der Ausgangslage für die nächste Saison ändert das aber nichts. TVK und Ve/Ru/Ka wollen ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen.

In der gerade abgebrochenen Spielzeit mussten beide Teams die Überlegenheit des TV Geistenbeck anerkennen. Die Mönchengladbacher, die 17 von 18 Partien gewannen, hatten zum Zeitpunkt der Aussetzung des Spielbetriebs acht Punkte Vorsprung. In Rumeln hatten sie recht offensiv mit dem Oberliga-Aufstieg geliebäugelt. Doch nach einem Start mit 12:0 Punkten lief es unrund. Der Kader war nicht breit genug aufgestellt, um die Verletzungen der Leistungsträger Fabian Schwartz (Rückraum) und Pascal Wolfhagen (Kreis) zu kompensieren. Um das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer Helmut Menzel war es auch nicht zum Besten bestellt, was Mitte Februar zur vorzeitigen Trennung führte. Zuvor war schon die Zusammenarbeit mit Abwehrspezialist Fabian Zarnekow beendet worden. Linkshänder Nico Arend, der unter Menzel quasi gar nicht zum Zuge kam, schloss sich dem TuS Lintorf an.

Drei Neuzugänge von Format für die Rumelner

Aus den Fehlern haben die Rumelner ihre Lehren gezogen und nehmen nun einen neuen Anlauf in Richtung Oberliga. Drei Neuzugänge von Format stehen bislang fest. Marius Brunotte (25) war zuletzt der Abwehrchef des VfB Homberg in der Regional- und Oberliga. Mit Steffen Langer (21) vom Landesligisten SC Bayer Uerdingen und Till Lutzer (19) aus der Bundesliga-A-Jugend der DJK Adler Königshof kommen zwei wurfgewaltige Rückraumspieler.

„Die Jungs passen genau in Anforderungsprofil. Wir setzen auf junge, hungrige Spieler aus der Umgebung“, sagt Ulrich Nepicks, der 2. Vorsitzende der HSG. Der Kader umfasst nun einschließlich der aufrückenden A-Jugendlichen 15 Akteure. Abgeschlossen sind die Planungen damit aber noch nicht. „Wir führen zurzeit Gespräche, und ich bin zuversichtlich, dass wir in Kürze nochmal Vollzug melden können“, so Nepicks.

Auch wenn coronabedingt längst noch nicht feststeht, wann die Saison 2020/21 beginnen kann, so blickt Mirko Szymanowicz ihr schon jetzt mit Feuereifer entgegen. Der Haupttorschütze wurde zum Spielertrainer befördert und hat künftig gemeinsam mit seinem Onkel Rainer Puchala, der als Co-Trainer fungiert, das Sagen.

Der frühere Zweitligaspieler des OSC Rheinhausen ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft oben angreifen kann: „Bei uns geht es ambitioniert weiter. Wir sind gut aufgestellt und wollen nicht um Platz sechs mitspielen.“ Ve/Ru/Ka hat sich in Stellung gebracht. Kapellen ebenfalls. Der Aufstiegskampf wird spannend.