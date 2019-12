Vereinslegende Markus Schmidt hilft beim EV Duisburg aus

Didi Hegen erwähnt die Geschichte eher so nebenbei: „Der Schmiddi kommt ja auch wieder.“ Mit Blick auf das Heimspiel des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg am Sonntag um 18.30 Uhr in der Jomizu-Arena gegen die Crocodiles aus Hamburg spricht der Trainer von „Schmiddi“. Der Hinweis scheint notwendig, denn Verteidiger Mathias Müller fällt mit einer Schulterverletzung mindestens zwei Wochen aus. Da muss also „Schmiddi“ ran. Das scheint irgendwie kein großes Ding, sondern eher sonnenklar. Freilich, dieses Comeback ist dann schon ein großes Ding.

Denn „Schmiddi“ ist Markus Schmidt und der ist ein Kultspieler der Füchse aus anderen und besseren Tagen. Von 2005 bis 2016 spielte der knallharte Abwehrmann für den EVD. Unterbrechungen für seine Zeit in Bremerhaven und bei den Lausitzer Füchsen finden hier mal keine Beachtung. Gerade als man glaubte, der Mann, der immer wieder zum Spieler der Saison gewählt wurde, bekomme eine Inventarnummer, trat Markus Schmidt zurück. Er arbeitete fortan als Fitnesscoach. Der Verein würdigte ihn, indem er sein Trikot unters Dach hing und versprach, seine Rückennummer nicht mehr zu vergeben.

Ralf Pape holte ihn als Konditionscoach zurück, als er seine Füchsefamilie um den heimischen Herd versammelte. Das wird nun lustig, wenn „Schmiddi“ am Sonntag unter seinem eigenen Hemd, das den Legendenstatus ausweist, wieder die Gegner in die Bande klatscht. Sorgen um seine Kondition muss man sich nicht machen. Der Abwehrmann ist erst 34 Jahre alt. Als Fitnesstrainer hat er seine neuen Spielkameraden auf die Saison vorbereitet. Bei jedem Training steht er mit auf dem Eis. Uli Egen, der Trainerkollege von Didi Hegen, beschreibt den Neuzugang als topfit. Was ihn zu einem Kultspieler machte, lässt sich auch an einem weiteren Satz von Uli Egen herauslesen: „Durch die Verletzung von Mathias Müller hat ,Schmiddi’ sich sofort bereiterklärt, dem Team zu helfen.“ So ist das, wenn man zur Füchse-Familie gehört.

Trainer hoffen auf Trendwende

Deshalb kann Didi Hegen auch selbstverständlich davon sprechen, dass „der Schmiddi wiederkommt“. Als neuer, alter Spieler soll der Verteidiger nun dazu beitragen, die Trendwende bei den Füchsen komplett zu vollziehen. Das junge Team kann einen Mann mit Erfahrung sehr gut brauchen. Die Wechseldusche führt Hegen auf die Unstetigkeit der Jugend zurück. Nach acht Siegen riss die Erfolgsserie der Mannschaft. Es folgte eine Serie mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen. Dann endlich gelang mit dem 7:2 am Sonntag über das Schlusslicht aus Krefeld der von Uli Egen so erhoffte Sieg. Didi Hegen sprach sogar von einem „Glücksgefühl“.

Am Sonntag im Heimspiel gegen die sehr starken Krokodile auf Platz drei in der Tabelle gilt es, diesen Erfolg zu bestätigen. Da kann ein harter Kerl wie Schmiddi nicht schaden, denn auf die Füchse wartet ein ebenso harter Brocken. Beste Beispiel dafür ist der 6:1-Erfolg des Überraschungsteams aus Farmsen im Hinspiel vor zwei Wochen. Revanche ist angesagt. Platz sechs in der Tabelle ist in Gefahr.