VfB Homberg ernennt Sunay Acar offiziell zum neuen Trainer

Duisburg. Der bisherige Interimscoach des Duisburger Regionalligisten erhält das Vertrauen des Vorstandes. Die Co-Trainer verbleiben an seiner Seite.

Das ist keine Überraschung mehr: Der VfB Homberg hat Sunay Acar, den bisherigen Trainer der zweiten Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga, nun auch offiziell zum Coach des Regionalliga-Teams ernannt.

Acar hatte die Homberger bereits in den vergangenen Wochen als Interimslösung betreut, nachdem Erfolgstrainer Stefan Janßen, der den VfB mit zwei Aufstiegen bis in die Regionalliga geführt hatte, überraschend von seinem Amt zurückgetreten war. Als Co-Trainer stehen ihm weiterhin Oliver Adler und Torsten Klump zur Seite.

In der am Dienstagabend versendeten Pressemitteilung heißt es: „Sunay Acar hat sich über all die Jahre das Vertrauen des Vorstandes erarbeitet und wird nun versuchen, in der verbleibenden Zeit bis zum Saisonbeginn zusammen mit seinen Co-Trainern eine schlagkräftige Mannschaft für die anstehende Regionalliga-Saison auf die Beine zu stellen und zu formen. Bei dieser schweren Aufgabe hat er die volle Rückendeckung der Verantwortlichen des VfB Homberg.“ (T. K.)