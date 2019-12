VfB Homberg II ist zurück in der Spur

Die Landesliga-Handballer des VfB Homberg II sind zurück in der Spur. Mit dem 36:31 (18:14) beim Turnerbund Oberhausen rehabilitierten sich die Gelb-Schwarzen für die jüngste Heimniederlage gegen den Tabellenletzten SV Schermbeck. „Das Spiel ist wie eine Sinuskurve verlaufen“, sagte Trainer Oliver Kratky, dessen Team von Beginn an führte und mehrfach mit fünf Toren vorne lag. Die abstiegsgefährdeten Hausherren stellten jedoch immer wieder den Anschluss her. Entschieden war die Partie erst, als Homberg von 26:25 (47.) auf 31:26 (54.) davonzog.

Rudelbildung nach Freiwurf

Einen Aufreger gab es mit dem Pausenpfiff. Oberhausen bekam einen Freiwurf zugesprochen. Beim Wurf prallten Hombergs Jens Krämer und Philipp Buschhorn zusammen. Die Folge war eine Rudelbildung. Buschhorn, bis dahin achtfacher Torschütze, warf Krämer den Ball an den Kopf, beide Spieler sahen die Rote Karte. „Aber meine Mannschaft hat sich davon nicht beirren lassen“, so Kratky, der seinem Torhüter Jonas Liekenbrock ein Sonderlob aussprach: „Er hat einen Sahnetag erwischt.“ Dank des fünften Saisonsieges kletterte der VfB wieder auf den dritten Platz und darf am Samstag (17 Uhr, Glückaufhalle) selbstbewusst in das Verfolgerduell mit dem MTV Rheinwacht Dinslaken II gehen.

Spielfrei war an diesem Wochenende die Zweitvertretung der HSG Hiesfeld/Aldenrade, die gegen den zurückgezogenen HC Wölfe Nordrhein II gespielt hätte. Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr trifft die Dinslaken-Duisburger Spielgemeinschaft an der Kirchstraße in Hiesfeld auf den TV Vorst II.

Tore: Dürdoth, Wiesehahn (je 7), Weinand (6), Brockmann (6/4), Süßer (5), Kremer, Wibbeke (je 2), Krämer.