VfL Rheinhausen trennt sich von Trainer Lothar Freude

Während der VfB Homberg entspannt durch die Saison geht und sich schon mit der Kaderplanung für die neue Spielzeit beschäftigen kann, hat der VfL Rheinhausen eine turbulente Woche hinter sich – die zu einem Trainerwechsel führte.

VfL Rheinhausen – SSG/HSV Wuppertal II 19:19 (9:9): Der VfL ist schwer ins Jahr 2020 gekommen. Die ersten drei Spiele gingen allesamt verloren. „Daher hatten wir die Situation analysiert“, berichtet Uwe Kiel, der Sportliche Leiter der VfL-Frauen. „Letztlich kamen wir in der Schlussfolgerung zu unterschiedlichen Lösungsansätzen. Daher haben wir uns von unserem bisherigen Trainer Lothar Freude getrennt“, sagt Kiel.

Wer nun die Verantwortung übernimmt, ist noch unklar. „Wir suchen entweder eine Interimslösung für den Rest der Saison oder schon die große Lösung, die auch bereits in die neue Saison weist.“ Am Sonntag hatte Co-Trainerin Dina Pfirrmann die Verantwortung; außerdem stand Kiel ebenfalls am Spielfeldrand. „Das Team hat sich in dieser schwierigen Situation gut behauptet. Das Remis ist wie ein Sieg“, so Kiel.

VfB Homberg – Welfia Mönchengladbach 29:25 (13:14): Das Spiel der Hombergerinnen gegen Welfia verlief lange ausgeglichen. „Wir lagen zwischenzeitlich auch mal mit drei Toren zurück“, so VfB-Trainer Joshua Wiesehahn. Er stellt das Positive heraus: „Zu Beginn der Saison hätte uns ein Drei-Tore-Rückstand wahrscheinlich noch umgehauen. Es macht mich stolz zu sehen, wie sich unsere Mannschaft in solchen Situationen behauptet und das Spiel noch dreht. Das spricht auch für das Selbstbewusstsein der Spielerinnen.“ Das schlägt sich auch in der Tabelle nieder. „Wir haben jetzt schon mehr Punkte als in der vergangenen Saison“, so Wiesehahn. Der VfB ist Sechster – und hat nur vier Zähler weniger als der Tabellenführer.

Für die Saison 2020/21 steht der erste Neuzugang fest. Marina Simic, die Toptorschützin der A-Juniorinnen von Hamborn 07, die in der Regionalliga spielen, kommt mit Doppelspielrecht zum VfB. „Marina ist eine sehr flinke und gute Spielerin“, sagt Wiesehahn. „Sie wird bei uns alle Zeit der Welt bekommen, um sich an das Tempo im Seniorinnen-Bereich zu gewöhnen“, sagt der Coach.

Die Torschützinnen:

VfB Homberg – Welfia Mönchengladbach 29:25 (13:14): VfB: Behrens, Becker, Feldmann (je 7), Höhfeld (4), Müller (3), Simic.

VfL Rheinhausen – SSG/HSV Wuppertal II 19:19 (9:9): VfL: Henke (5), Radtke (5/3), Scheske (4), Kleinrensing (2), Petersen, Ludwig, Hendricks.