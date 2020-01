Duisburg. Die Füchse mühen sich einige Zeit, gewinnen aber verdient. Kyle Gibbons an allen fünf Toren beteiligt. Am Sonntag kommen die Hannover Indians.

Viel Arbeit in Krefeld: EVD holt vierten Erfolg in Serie

Wenn eine Mannschaft nach viereinhalb Minuten gegen das abgeschlagene Schlusslicht mit 2:0 führt, sind zwei Dinge denkbar. Einerseits könnte dies dem Favoriten so viel Schwung geben und dem Underdog gleichzeitig nehmen, dass sich das Ergebnis in Richtung Kantersieg verwandelt. Oder aber der Favorit nimmt es fortan zu lässig und erledigt die nötige Arbeit nicht mehr. Letzteres ist dem Eishockey-Oberligisten EV Duisburg im Auswärtsspiel bei der U-23-Mannschaft des Krefelder EV passiert. Nachdem Matt Abercrombie (4.) und Alexander Spister (5.) innerhalb von 72 Sekunden zum 2:0 getroffen hatten, waren sich die Füchse im ersten Drittel offenbar zu sicher – sodass Tim Dreschmann (13.) und Strafen Traut (14.) mit 82 Sekunden nur unwesentlich länger brauchten, um den 2:2-Pausenstand zu markieren. Letztlich verbuchte der EVD einen 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)-Arbeitssieg und damit den vierten Erfolg in Serie. Am Sonntag (18.30 Uhr) kommen die Hannover Indians nach Duisburg.

Guter Start, dann nachgelassen

Die Partie fing perfekt aus Gästesicht an. Nachdem Abercrombie das 1:0 markiert hatte, schnappte sich Spister die Scheibe im Angriffsdrittel, düste damit auf Ex-Füchse-Goalie Sebastian Staudt zu und erhöhte auf 2:0. Auch in der Folge war der EVD spielbestimmend, legte aber nicht mehr nach. Weil die Füchse in der Defensive zu nachlässig agierten, nutzte der KEV-Nachwuchs die freien Räume zum 2:2.

Der EVD brauchte einige Zeit, um sich zu schütteln. In den ersten zehn Minuten des Mitteldrittels lief nicht viel zusammen. Doch gerade, als es schien, als würde der KEV gar in Führung gehen können, setzte Alex Eckl zum Gegenangriff an, verzögerte schick und ließ Staudt keine Abwehrchance (31.). Eineinhalb Minuten vor der zweiten Pause erhöhte Abercrombie in Überzahl auf 4:2. Im letzten Drittel war der EVD die klar bessere Mannschaft, traf aber nur noch einmal durch Kyle Gibbons ins leere KEV-Tor (60.) – der damit an allen fünf Toren der Füchse beteiligt war.

Sorgen um Milos Vavrusa

„Wir haben wirklich gut angefangen, dann kam aber der Schlendrian rein, weil wir dachten, das geht einfach so weiter“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Auch das zweiten Drittel war nicht gut, obwohl wir zwei Tore geschossen haben. Danach ging es dann wieder.“ Sorgen müssen sich die Füchse um Verteidiger Milos Vavrusa machen, der gefoult worden war. „Wir wissen noch nicht, was er hat und ob es schlimm ist. Das wird sich nun zeigen müssen“, erklärt Egen.

Tore: 0:1 (3:22) Abercrombie (Gibbons, Tegkaev), 0:2 (4:34) Spister (Gibbons, Alex Eckl), 1:2 (12:22) Dreschmann (Kovacs, Onckels), 2:2 (13:44) Traut (Jamieson, Bappert), 2:3 (30:04) Alex Eckl (Christoph Eckl, Gibbons), 2:4 (38:31) Abercrombie (Schmidt, Gibbons/5-4), 2:5 (59:55) Gibbons (Tegkaev, Slanina/ENG). Strafen: Krefeld 6, Duisburg 4. Zuschauer: 296.