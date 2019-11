Vier B-Ligisten machen beim Duisburger Stadtpokal mit

Duisburg. Ein Novum beim Turnier in Rheinhausen: Erstmals hat sich gleich ein ganzes Quartett aus der zweitniedrigsten Spielklasse qualifiziert.

Das Teilnehmerfeld für das Turnier um den Fußball-Stadtpokal vom 9. bis zum 11. Januar in der Halle an der Krefelder Straße steht fest – und das gab es in dieser Form so noch nicht: Gleich vier B-Ligisten werden beim Kampf um den Stadttitel mitmischen. Sie haben sich als Tabellenführer ihrer jeweiligen Gruppen für die Traditionsveranstaltung qualifiziert.