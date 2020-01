Der Duisburger Landesligist ist in der Vorbereitung weiter voll gefordert und braucht einen neuen Co-Trainer. Bezirksligist DFV 08 siegt.

Vier Tore und vier Gegentore im Test für den FSV Duisburg

Schon einen Tag nach dem dritten Platz beim Hallen-Stadtpokal ging es für die Fußballer des FSV Duisburg mit dem nächsten Test unter freiem Himmel weiter. Gegen Union Nettetal aus der Landesliga-Parallelgruppe gab es ein torreiches Unentschieden.

FSV Duisburg – Union Nettetal 4:4 (0:2): Die hohe Gegentoranzahl machte FSV-Trainer Markus Kowalczyk wenig aus: „Nettetal hat manches ausprobiert, wir auch. Am Ende hätten wir gewinnen müssen, weil wir noch zwei hundertprozentige Chancen zum Siegtor hatten.“ Ein starkes Comeback feierte der lange verletzte Ricardo Ribeiro, der nach dem Wechsel die Tore zum 1:2, 3:4 und 4:4 erzielte; das 2:2 ging auf das Konto von Muhammet Karpuz. Derweil steht der FSV vor der Verpflichtung von Angreifer Oguzhan Cuhaci vom Liganachbarn Hamborn 07. Der 28-Jährige war erst im Sommer von Markus Kowalczyks Ex-Verein SpVgg Sterkrade-Nord in den Holtkamp gewechselt. Gesucht wird außerdem ein neuer Co-Trainer, nachdem der bisherige Assistent von Markus Kowalczyk, Volker Hohmann, das Amt des Cheftrainers bei Fichte Lintfort aus der Landesliga-Parallelgruppe übernommen hat. „Er musste diese Chance nutzen. Da lege ich ihm keine Steine in den Weg“, sagte Kowal­czyk.

VfR Fischeln – VfB Homberg II 6:2 (6:0): Beim Landesligisten ließ VfB-Trainer Sunay Acar zwei verschiedene Teams auflaufen. „In der ersten Halbzeit durften die jungen Spieler ran. Da haben wir noch zu viele Fehler gemacht. Aber diese verzeihe ich in der Vorbereitung noch“, erklärt der Trainer. Nachdem sich die Krefelder eine komfortable Führung erspielen konnten, schlug der VfB mit einer deutlich erfahreneren Elf nach der Pause zurück. Safak Nahircioglu (84.) und Furkan Celik (90.) trafen für die Homberger, die eine gute erste Trainingswoche hinter sich haben. „Das Ergebnis ist mir egal. Die Hauptsache ist, dass die Jungs im Training weiter so mitziehen“, weiß Acar, der zurzeit nur auf Stürmer Michael Wiedemann (Wadenprobleme) verzichten muss.

SSVg Heiligenhaus – Duisburger FV 08 0:1 (0:0): Durch einen Treffer von Torjäger Abdoulaye Sall sieben Minuten vor dem Abpfiff haben die Hochfelder das Bezirksligisten-Duell gewonnen. „Ich bin mit dem ersten Testspiel zufrieden. Natürlich waren die Beine meiner Spieler nach den harten Trainingseinheiten unter der Woche etwas schwer, aber ich habe schon sehr gute Sachen gesehen“, lobt DFV-Trainer Dirk Pusch, der ein insgesamt ausgeglichenes Spiel sah: „Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel zu gewinnen.“

TuRa 88 Duisburg – VfB Speldorf II 8:3 (4:1): Ein hoffnungsvoller Auftakt ins Jahr für die TuRaner, die in der Kreisliga A um den Klassenverbleib kämpfen. Fotios Papachristos, Mohamed (je 2), Jager (2), Demir und Littmann schossen nach der Pause sogar eine 8:1-Führung heraus.

Eintracht Walsum – SV Spellen 3:0 (1:0): Eine überzeugende Walsumer Leistung gegen den benachbarten Klassengefährten. Pancerz, Diallo und Özer trafen.

SV Leithe – Rhenania Hamborn 12:3 (5:0): Ein Waterloo für die Rhenanen, für die lediglich Kukic dreimal erfolgreich war.

Union Hamborn freute sich über den Turniersieg in Dinslaken. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services

TuS Mündelheim – GSV Moers 2:2 (1:1): Ein gerechtes Remis. A-Ligist Mündelheim kam erst kurz vor dem Abpfiff zum Ausgleich gegen den Bezirksligisten. Wojahn und Deck waren die Torschützen für die TuS.

Duisburger SV 1900 II – Blau-Weiß Neuenkamp 1:3 (1:2): Ein verdienter Sieg für den wiedererstarkten C-Ligisten beim Tabellenletzten der Kreisliga A durch die Tore von Kurt, Ceran und Beqiri. Für den DSV traf Likan.

A-Ligist MTV Union Hamborn hat das Erich-Laskawki-Hallenturnier des VfB Lohberg gewonnen. Im Endspiel setzte sich Union – einziger Duisburger Teilnehmer in der Hans-Efing-Halle – knapp mit 2:1 gegen den B-Kreisligisten STV Hünxe durch.