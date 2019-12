Vierlindener Wünsche sind bislang unerfüllt geblieben

Vor der Saison hatte Almir Duric, Trainer des Fußball-Bezirksligisten DJK Vierlinden, einen als bescheiden anmutenden Wunsch an die neue Spielzeit. „Ich wünsche mir eine ruhige und möglichst sorgenfreie Saison“, gab der Übungsleiter damals zu Protokoll. Knapp ein halbes Jahr und 18 Spiele später weiß Duric, dass es mit der Ruhe und Sorgenfreiheit erst einmal nichts wird. „Wir stehen genau da, wo wir nicht hinwollten“, ärgert sich der Coach. Die DJK überwintert in Gruppe 5 auf Rang 14 und ist punktgleich mit dem SuS 09 Dinslaken, der auf dem Relegationsplatz steht.

„Wir müssen möglichst schnell aus dieser gefährlichen Zone raus“, weiß Duric, der seinem Unmut freien Lauf lässt: „Ich bin sehr enttäuscht über den bisherigen Saisonverlauf.“ Am zwölften Spieltag waren seine Schützlinge ein einziges Mal in der oberen Tabellenhälfte platziert. Der Großteil der Hinserie war im Duisburger Norden von Tristesse und Ratlosigkeit bestimmt. Bereits bis zum achten Spieltag setzte es für die Walsumer fünf – teils sehr deutliche – Niederlagen. Es folgte ein punktereicher Herbst mit fünf Siegen aus sieben Spielen. „Das war unsere beste Phase“, erklärt Duric, der weiß, dass es ohne den Zwischenspurt beim Blick auf die Tabelle nun wohl noch viel düsterer ausgesehen hätte.

Sorgenvolle Miene: DJK-Trainer Almir Duric hatte sich eine sorgenfreie Saison gewünscht, aber daraus wurde bisher nichts. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auf der Suche nach einer Begründung für die missliche Lage kommt dem DJK-Coach schnell die oftmals dünne Personaldecke in den Sinn: „Wir hatten eigentlich in jedem Spiel eine andere Aufstellung.“ Vor allem das Fehlen der Leistungsträger machte sich stark bemerkbar. Ohne Benjamin Koncic geht in der Offensive wenig. Fünf Spiele verpasste der routinierte Angreifer. Seine Statistik, die 13 Treffer und vier Vorlagen in 13 Spielen aufweist, belegt seine Wichtigkeit für die DJK. Das Gleiche gilt für seinen Zwillingsbruder Nikola, der als Kapitän im Mittelfeld als Motor agiert und es auf 20 Torbeteiligungen (sieben Tore, 13 Vorlagen) bringt. Ivica Karabaic, Leistungsträger aus den Vorjahren, ist aufgrund vieler Ausfälle durch Verletzung oder Krankheit noch gar nicht in Tritt gekommen und bringt es nur auf fünf Einsätze.

Schuh drückt in der Defensive

Dennoch drückt der Vierlindener Schuh vor allem in der Defensive. „Wir kassieren sehr einfache Gegentore. Dabei laden wir den Gegner oft mit eigenen Fehlern ein. Das müssen wir unbedingt abstellen“, weiß Duric, der sich in der Winterpause nach Verstärkungen umgucken wird: „Im Laufe der Vorbereitung werden zwei, drei Spieler zum Probetraining eingeladen.“ Dennoch betont der Trainer: „Der Kader ist eigentlich gut genug, doch die vielen Umstellungen machen es schwer. Ich wünsche mir, dass wir endlich mal alle Spieler gesund zur Verfügung haben.“

Neben der Ruhe und Sorgenfreiheit stellte Duric vor Monaten eine weitere Anforderung an die neue Saison: „Ich möchte nicht mehr mitspielen müssen.“ Auch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Die Personalsituation erforderte es, dass er zwischenzeitlich auch auf dem Platz eingriff. Der Trainer bringt es bislang auf zwei Einsätze. Geht es nach Duric und die Welle der Ausfälle ebbt ab, kommt wohl kein weiterer mehr dazu.