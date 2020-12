Viktoria Buchholz und SV Duissern tauschen Spieler aus

Duisburg Özgur Karabulut spielt künftig wieder für Viktoria Buchholz. Dafür kehrt Thilo Körperich zum SV Duissern zurück.

Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Buchholz hat einen namhaften Neuzugang zu verkünden. Nach nur einem halben Jahr kehrt Özgur Karabulut zurück an die Sternstraße. Der Mittelfeldspieler zählte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal von Trainer Maik Sauer, ehe er sich für einen Wechsel zum klassentieferen SV Duissern entschied. Nach nur sechs Einsätzen für den SV wechselt Karabulut, der also nun mit seinem jüngeren Bruder Önder zusammen das grüne Trikot tragen wird, zurück zur Viktoria.

Weitere Personalien beim SV Duissern

Den umgekehrten Weg schlägt Thilo Körperich ein. Der Offensivspieler kam im vergangenen Sommer von Duissern nach Buchholz und wechselt nach nur drei Einsätzen für die Sauer-Elf wieder zum SV in die Kreisliga A. Bei der Mannschaft von Trainer Alessandro Vergaro zählte Körperich in der vergangen Spielzeit mit elf Toren und zehn Vorlagen in 17 Spielen zu den Leistungsträgern. Neben Körperich haben die Duisserner gleich vier weitere Winterneuzugänge zu vermelden. Wie berichtet kommen Maximilian Hofius und Dennis Mucha von Grün-Weiß Roland Meiderich sowie Metin Oktay Bilican von der GSG Duisburg an die Esmarchstraße. Zudem kehrt auch Besim Alibasic, der bereits in der Saison 2018/19 für den SV am Ball war, vom SV Sarajevo Oberhausen zurück. Abgänge haben die Duisserner ebenfalls zu vermelden. Neben Karabulut verabschiedete sich Verteidiger Sefa Dogansoy zum Ligakonkurrenten MTV Dümpten.