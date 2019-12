Walsumer Ultras haben gegen Remscheid einiges zu feiern

War’s das? „12 Jahre Bier & Party“, hatten die Ultras auf eines ihrer Plakate geschrieben. Die eingeschworenen Fans der RESG Walsum, vor allem in ihrer Anfangszeit ein Garant für große Stimmung in der Halle Beckersloh, hatten zuletzt bei den Spielen des Rollhockey-Bundesligisten nur noch selten frühere Präsenz zeigen können und dann auch mehr oder weniger über ihren Abschied nachgedacht. Am Samstag kamen sie zum Jahresabschluss aber nochmal in voller Besetzung – und erinnerten wieder an alte Tage. Und das so sehr, dass nun offenbar doch eine Fortsetzung im Raum steht.

Noch einmal richtig Stimmung gemacht: Vielleicht sind die Ultras demnächst doch wieder öfter in der Halle Beckersloh zu Gast. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die Aktiven beider RESG-Bundesliga-Teams waren jedenfalls begeistert und machten ihre kämpferisch starken Auftritte zumindest teilweise an der Unterstützung aus dem Fanblock fest. „Vielen Dank! Ihr wart super“, schrieb Anna Kaub auf die Facebook-Seite der Ultras. Sie und ihre Teamkolleginnen hatten dem Spitzenreiter IGR Remscheid zuvor einen großen Kampf geliefert und mit einem 4:7 (4:4, 2:1) nach Verlängerung diesem den ersten Punktverlust der Saison beschert.

In der Verlängerung Tribut gezollt

„Ich bin megastolz, darauf können wir aufbauen“, freute sich RESG-Trainer Thomas Drotboom. Er und sein Kollege Markus Lusina freuten sich über die Pausenführung durch Lisa-Marie Dobbratz (1.) und Silvia Romero (24.), aus der dann nach dem Wechsel allerdings blitzschnell ein 2:4-Rückstand wurde. Doch nach dem Anschluss durch Anna Kaub (30.) startete Walsum noch einmal durch und sicherte durch Anna Romero (42.) einen Zähler. „In der Overtime mussten wir leider dem Tempo der regulären Spielzeit Tribut zollen und haben das Spiel in meinen Augen um zwei Tore zu hoch verloren“, so Thomas Drotboom.

Die Walsumer Frauen-Trainer Thomas Drotboom (links) und Markus Lusina durften zufrieden sein. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Dramatisch ging’s dann auch anschließend bei den Walsumer Männern zu, die sich mit 5:3 (2:0) gegen Remscheid durchsetzten. In der ersten Hälfte konnte RESG-Kapitän Tobias Wahlen seinen Kasten sauber halten, während auf der Gegenseite Oldie Nuno Rilhas in der zehnten und 15. Minute einen Doppelpack schnürte. „Remscheid hat dann den Druck erhöht und wir haben es nicht geschafft, ruhig weiter unseren Stiefel runterzuspielen“, erklärte Walsums Spielertrainer Christopher Nusch, warum es dann noch einmal so richtig eng wurde. Daniel Strieder verwandelte in der 28. Minute zunächst einen Penalty zum Anschluss und erzielte acht Minuten später auch aus zentraler Position und praktisch ungedeckt den Ausgleich.

Da hätte das Spiel erstmals kippen können, tat es aber nicht. Miquel Vila, angesichts von Zahnschmerzen sicher nicht in optimaler Verfassung, scheiterte in der 38. Minute zwar an Gästekeeper Jonas Langenohl, doch die Kugel prallte gegen Remscheids Lucas Friese und von dort über die Linie. Die Bergischen gaben sich aber längst nicht geschlagen: Fünf Minuten schnürte Strieder seinen Dreierpack. Am Ende agierten beide Teams dann mit offenem Visier: Gästeakteur Fabian Selbach hämmerte den Ball an den Pfosten, im Gegenzug besorgte Sebastian Haas die Vorentscheidung (48.). 36 Sekunden vor Schluss versenkte er den Penalty nach dem zehnten IGR-Teamfoul im Nachschuss, hatte dabei aber den Schläger zu weit oben. Die letzte Remscheider Offensive mündete in einem Konter, den Christopher Berg nach überlegtem Zuspiel von Sebastian Haas mit dem Treffer zum 5:3 abschloss.